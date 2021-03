In deze kustgemeente kan horeca deze week weer open, ook al mag het nog niet

Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker (LDD) zal de lokale horeca deze week al toestemming geven om hun terrassen op te stellen. Dat heeft hij gezegd in ‘De Zevende Dag’. Dedecker wil op die manier aan premier De Croo (Open Vld) tonen dat een heropening wel veilig kan.

De bewoners en toeristen in Middelkerke zullen misschien deze week al kunnen genieten van een aperitief op een terrasje op de zeedijk, ook al blijft de horeca in principe nog tot 1 mei gesloten. Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) heeft de café’s en restaurants in zijn gemeente de toestemming gegeven om hun terrassen weer uit te stallen, liet hij weten in ‘De Zevende Dag’. Hij wil zo aantonen dat het veilig kan verlopen.

Drukte in paasvakantie

Verschillende kustburgemeesters hebben al teleurgesteld gereageerd op de beslissing van het Overlegcomité om de horeca pas in mei opnieuw te openen. Vooral tijdens de paasvakantie wordt gevreesd voor een overrompeling aan de kust. Ook op economisch vlak zou een langere sluiting van de horeca volgens Dedecker een aderlating betekenen voor de kust.

De burgemeester van Middelkerke kondigde aan dat de cafés en restaurants in zijn gemeente deze week wel al hun terrassen mogen installeren. Ook de strandbars mogen van hem opgesteld worden. Daarna wil hij Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en premier Alexander De Croo (Open Vld) uitnodigen om de situatie ter plaatse te bekijken. “Ze kunnen dan zelf zien hoe absurd het is dat mensen op overvolle treinen naar hier mogen komen, als sardientjes op elkaar in de kusttram zitten, mogen uitblazen op een niet-gedesinfecteerde bank, maar vervolgens niet mogen uitblazen op een ontsmette stoel op een terrasje of zetel in een strandbar.”