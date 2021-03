FAIL. Burger King op vrouwendag: “Vrouwen horen in de keuken”

Burger King bedacht een ludieke en erg gewaagde insteek op Internationale Vrouwendag. Het resulteerde in een fastfoodfight met KFC, en een heleboel reacties, want zo’n beetje niemand vindt de actie leuk. En dat terwijl ze het zo goed bedoelden, reageert het Whopper-restaurant.

“Vrouwen horen in de keuken”, schreef Burger King UK vandaag op Twitter. De fastfoodketen deed dit niet zomaar, zo verklaarde de keten na een uur of twee, waarin al tienduizenden reacties en honderdduizenden likes op de uitdagende post waren gekomen.

Women belong in the kitchen. — Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021

Wish you had seen the entire copy. pic.twitter.com/rf4aQ1J37T — Fer Machado (@fer_machado123) March 8, 2021

Ook KFC Gaming, onderdeel van KFC, reageerde met een meme dat Burger King de tweet het beste kon verwijderen. Maar Burger King sloeg terug. “Waarom zouden we een tweet verwijderen die de aandacht vestigt op het grote gebrek aan vrouwelijke representatie in onze industrie? We hebben een beurs gelanceerd waarin we meer meer vrouwen willen helpen met hun culinaire carrière.”

Te weinig vrouwelijke chef-koks

De veelbesproken tweet is dan ook onderdeel van hun gendergelijkheid-campagne, vertelt Burger King, waar slechts een op de vijf chefs in de keuken vrouw is. En dat moet veranderen, vindt het bedrijf.

Gedurfd was de actie zeker, zeker op Internationale Vrouwendag. Al valt het lang niet bij iedereen in goede aarde en bij velen schiet het totaal in het verkeerde keelgat.