DIT weet Google allemaal over jou (en het gaat akelig ver)

Google is veruit de populairste zoekmachine ter wereld. Maar precies omdat we het zo vaak gebruiken, weet de service ook enorm veel over ons. We leggen uit hoe je kan nakijken wat Google allemaal over je weet.

Alles wat je in Google intypt, wordt door de zoekmachine geanalyseerd en uiteindelijk concludeert de service daaruit wie je bent en wat je interesses zijn. Dat kan je eenvoudig nakijken door ‘ads settings google’ in te typen in Google of rechtstreeks naar DEZE link te gaan.

Daarin krijg je een overzicht van je persoonlijke informatie (leeftijd, geslacht, taal, enz.) en interesses. Je kan die ‘advertentiepersonalisatie’ ook uitzetten, maar dan krijg je dus geen gepersonaliseerde reclame meer te zien op websites.

Akelig accuraat

TikTok-gebruiker yorgoandlea deelde een video waarin ze toont hoe ze haar eigen advertentiepersonalisatie opzoekt. De video ging viraal en lokte heel wat reacties uit bij haar volgers. “Oh God, ik heb het geprobeerd. Zoveel informatie!”, “Het is akelig accuraat”, en “Dit is de reden waarom ik dit uitzet”, klinkt het onder meer.

Google benadrukt dat de informatie enkel gebruikt wordt om de gebruiker beter van dienst te kunnen zijn en belooft dat de gegevens nooit doorgegeven worden aan derden.