Derde keer, goede keer voor dit koppel van ‘Temptation Island’?

Voor de vele fans van ‘Temptation Island’ kent de relatie tussen Niels en Rosanna geen geheimen. Hun eerste avontuur bij de “ultieme relatietest” werd geen succes, hun bisnummer al evenmin. De twee verzoenden zich echter opnieuw en kunnen het nu zelfs een derde keer wagen. Rosanna geeft echter aan geen zin te hebben in een nieuwe deelname.

Op Instagram deelde de Nederlands schone mee dat iemand van de casting haar had gevraagd om deel te nemen aan de VIPS-editie van ‘Temptation Island’. “Hallo Rosanna, je spreekt Sophie van het productieteam voor Temptation Island VIPS. Lijkt het jullie leuk om voor de derde keer mee te doen? Drie keer scheepsrecht was het toch? Deze editie wordt echt heel vet! Let me know”, zo klinkt het in het bericht.

“Neppe boel”

Het ging eerder al twee keer mis tussen Niels en Rosanna bij ‘Temptation Island’. Toch verzoenden ze zich telkens na een tijdje. Een derde keer wil Rosanna dat risico wel niet lopen. “Tuurlijk doen wij niet mee mensen”, schrijft ze. “Het is niet eens een relatietest. Als je problemen wil in je relatie moet je lekker meedoen. Neppe boel hoor, heel dat programma.”