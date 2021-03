Virologen hebben goed nieuws te melden over reproductiegetal coronapandemie

Tussen 28 februari en 6 maart werden er in ons land gemiddeld 146,6 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19, zo blijkt uit de cijfers van Sciensano. Dat is nog altijd een toename, met 2% tegenover de week voordien, maar de toename vertraagt wel. Het reproductiegetal ligt nu onder de 1.

De coronapandemie in ons land verliest opnieuw aan kracht, dat besluit het gezondheidsinstituut Sciensano uit de nieuwe cijfers. Het aantal ziekenhuisopnames is in de week van 28 februari tot 6 maart met 2% gestegen tot gemiddeld 146,6 per dag. Dat is een kleinere stijging dan de week voordien. Alles samen liggen er nu 1.879 personen met COVID-19 in de Belgische ziekenhuizen (+2% in vergelijking met een week voordien). Van hen liggen er 416 op intensieve zorg (+4%).

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus gaat ook nog in dalende lijn. Tussen 25 februari en 3 maart werden er per dag gemiddeld 2.345 positieve gevallen geregistreerd. Dat is 3% minder dan de week voordien. Sinds het begin van de coronapandemie, raakten in België al minstens 785.809 mensen besmet.

In steeds minder provincies stijgen de besmettingen, enkel nog in Henegouwen (+14%), Namen (+4%) en Limburg (+2%). In de andere provincies zitten de cijfers in dalende lijn, met uitschieters in Luxemburg (-31%), Luik (-15%), Oost-Vlaanderen (-12%) en Vlaams-Brabant (-11%). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt het aantal besmettingen nog met 13%.

Het aantal overlijdens ligt wel weer iets hoger, op gemiddeld 26,9 mensen per dag. Dat is bijna 7% meer dan het gemiddelde van de week voordien. Alles samen stierven in ons land al 22.240 mensen met COVID-19.

Reproductiegetal daalt onder 1

Het reproductiegetal is 0,992, wat betekent dat de epidemie aan kracht verliest. Ook de positiviteitsratio daalt licht en bedraagt nu 6,3%. In alle leeftijdscategorieën schommelt die ratio rond de 5 en 6%, met een uitschieter van 8,2% in de groep van 10- tot 19-jarigen.

Intussen hebben ruim 613.929 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 6,67% van de totale volwassen bevolking, terwijl 339.603 landgenoten ook al een tweede prik kregen en dus volledig zijn gevaccineerd, goed voor 3,68% van de volwassen bevolking.