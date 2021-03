Lekker warm genieten van het zonnetje? Dan is de quillow van Ikea wat je nodig hebt

Het is nog maar net maart en toch hebben we er al enkele mooie, lenteachtige dagen opzitten. Het zonnetje liet zich de afgelopen weken regelmatig zien en de temperaturen bereikten historische hoogtepunten. Toch is het niet voor iedereen weggelegd om al bij 15 graden in een T-shirt in de zon te zitten.

Sommige mensen hebben het nu eenmaal sneller koud dan anderen. Terwijl je vrienden al in bikini op een handdoek in de zon liggen, zit jij met een dikke trui onder een dekentje op het terras. Als je die zonsessies wat aangenamer wil maken voor jezelf of als je ook bij koudere temperaturen af en toe op je balkon wil zitten, heeft Ikea de perfecte oplossing.

Duurzaam

De Zweedse meubelgigant komt deze lente namelijk met de quillow, een mengeling tussen een quilt en een pillow. Het ding heeft zelfs mouwen en enkele knopen zodat je je gezellig kan induffelen om ook wanneer het frisser is te genieten van de buitenlucht. Het handige accessoire zal vanaf april te koop zijn voor een luttele 24,99 euro onder de naam Fältmal en is ook nog eens duurzaam. De quillow is namelijk gemaakt van 100% gerecycleerd polyester, waardoor je zonder schuldgevoel kan genieten van je warme dekentje. Wij houden alvast onze ogen open!