Eerst tweet ooit staat te koop voor waanzinnig bedrag

Jack Dorsey, één van de stichters en huidig topman van Twitter, laat zijn allereerste tweet veilen, kort voor de vijftiende verjaardag van het social mediaplatform. De biedingen zijn ondertussen al opgelopen tot 2,5 miljoen dollar, of net iets meer dan 2 miljoen euro.

Twitterfans met een goed gevulde portemonnee zijn de voorbije gefixeerd op van een uniek buitenkansje. Jack Dorsey, een van de oprichters van Twitter en CEO van het socialmediaplatform, velt zijn allereerste tweet. “Just setting up my twttr” (Net mijn twttr-account gecreëerd, red.), luidt de boodschap die Dorsey op 21 maart 2006 uitstuurde. Momenteel komt het hoogtste bod van Sina Estavi, CEO van het blockchainbedrijf Bridge Oracle. Hij biedt 2,5 miljoen dollar, of iets meer dan 2 miljoen euro, voor het stukje tekst.

Te gebruiken als handtekening

Die eerste tweet wordt nu te koop aangeboden via een uniek digitaal certificaat (een niet vervangbare token of NFT), dat de echtheid garandeert en bepaalt wie eigenaar is van een online item. NFT maakt gebruik van blockchain-technologie, die ook gebruikt wordt bij bijvoorbeeld de handel in bitcoins. Maar ook na de veiling, zal de eerste tweet van Dorsey nog altijd te zien zijn op Twitter.

De stichter van het social mediaplatform zet zijn tweet te koop via de marktplaats ‘Valuables’. De oprichters van deze marktplaats menen dat een online boodschap dezelfde waarde heeft als een handtekening of andere memorabilia. “Het kopen van een digitale boodschap kan een financiële investering zijn. Het kan sentimentele waarde bevatten (…) De NFT is de handtekening van de persoon die de online content heeft gecreëerd, waardoor het uniek en waardevol wordt”, luidt het.