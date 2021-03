Josje (ex-K3) op de vingers getikt door politie wegens “verboden” gedrag: “Daar zakt mijn broek ECHT van af”

Josje Huisman werd vandaag door een agent aangesproken omdat ze met meer dan drie mensen op het voetpad stond. Ze begrijpt niet dat ze voor zoiets terechtgewezen werd. “Ik had nooit gedacht dat er een dag zou komen dat een agent mij op de vingers tikt omdat ik niet buiten mag staan”, klinkt het.

De 35-jarige zangeres ging vandaag naar een babyshower van een vriendin die in shiften van twee personen per keer georganiseerd werd. Tijdens het wisselen van shift stond ze even met zeven mensen buiten op het voetpad. Iedereen hield netjes afstand. Op dat moment passeerde er een politiewagen. “Die agent kwam ons zeggen dat wat wij doen verboden is, dat je maar met drie mensen mag samenkomen. Daar zakt mijn broek echt van af. Ik had nooit gedacht dat er een dag zou komen dat ik op het voetpad zou staan en dat er een agent, die mij hoort te beschermen, mij op de vingers tikt omdat ik niet buiten mag staan. Ik begrijp het gewoon absoluut niet”, zucht ze op Instagram.

Moedeloos

Josje vroeg de agent of hij het normaal vond dat hij hen moest zeggen dat ze niet met meer dan drie mensen bij elkaar op het voetpad mochten staan. “Hij antwoordde dat het niet uitmaakt wat hij denkt. Dan denk ik: het maakt toch net wél uit. We denken er gewoon niet meer over na. Daar word ik moedeloos en gefrustreerd van. Dat is de hele reden waarom dit soort zaken blijft gebeuren. Omdat heel veel mensen er niet over na willen denken en denken dat het vanzelf wel voorbijgaat. Dat is volgens mij echt niet zo”, besluit ze.