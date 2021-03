Raia Maria-Laura shoot de sterren van de hemel: “Waarom is er een verschil tussen modellen en plussizemodels?”

Raia Maria-Laura (24) kan je niet in een hokje stoppen. De Brusselse fotografeert sterren als Naomi Campbell, Will Smith en Céline Dion, is als model zelf ook niet cameraschuw en maakte vorig jaar als jonge ondernemer indruk in het VTM-programma ‘Jonge Wolven’. Onlangs pakte ze uit met haar eerste boek ‘RAIA presents Worldwide’. “Mijn leven is helemaal rock ’n roll.“

Janne Vandevelde

Hoe is je liefde voor fotografie begonnen?

“Rond mijn 14 jaar heb ik een kleine camera gekregen van mijn vader. Ik ben van alles in mijn omgeving foto’s beginnen te maken. Toen we voor school een foto-opdracht kregen, besefte ik pas echt hoe graag ik met beeld bezig ben. Ik heb jarenlang gespaard voor een grotere camera.”

Vroeger trok je weleens naar de modeweken om portretten van bekende en minder bekende fashionista’s te schieten. Niemand minder dan Naomi Campbell deelde zelfs een foto van jou op haar Instagram. Hoe belangrijk is social media voor jou als fotograaf?

“Ongelooflijk belangrijk. Door een kanaal als Instagram verspreidt mijn naam zich razendsnel. Ik heb niet altijd even veel zin om vanalles te delen, maar het is wel nodig. Social media hebben mijn carrière heel hard geholpen. Die foto van Naomi Campbell heeft echter weinig deuren geopend. Hij heeft me enkel een iets groter bereik opgeleverd.”

Ga je anders te werk wanneer je een grote ster fotografeert?

“Ik maak geen onderscheid tussen ‘gewone’ mensen en sterren. Ik ging niet naar de fashion weeks om bekende modellen te spotten. Ook om blitse outfits geef ik weinig. Mij ging het vooral om unieke portretten te kunnen shooten. Natuurlijk ben ik wel eens onder de indruk wanneer ik een beroemdheid ontmoet, maar ik zou mij nooit anders gedragen.”

Naast fotograaf werk je ook als model voor onder andere Zalando en Samsung. Hoe is het schoonheidsideaal volgens jou geëvolueerd?

“De modewereld is zeker inclusiever geworden. Maar het is nog niet vanzelfsprekend dat een model een maatje meer heeft, zoals ik. Er is dus nog werk aan de winkel.”

Wat vind je van de term plussizemodel?

“Waarom moet er nog een onderscheid gemaakt op basis van het lichaamsgewicht van een model? Een maatje meer maakt echt niet uit! Ik zie mezelf ook gewoon als model, niet als plussizemodel.”

Hoe zou je je eigen kledingstijl omschrijven?

“Ik sta voor streetstyle en losse kledij. Ik haat strakke outfits.” (lacht)

Ben je een stadsmens?

“Heel het leven inspireert me, maar ik ben geboren en getogen in Brussel, dus ja. In de stad voel ik me gewoon op mijn plaats. Ook toen ik niet lang geleden in Dubai was, ben ik al snel van het strand verkast naar de stad. Een stad is veel internationaler, meer open en de mensen leven er meer.”

Voor corona ging je met artiesten, zoals de Amerikaanse rapper Russ, op tour om hen te fotograferen op het podium en backstage. Wat trekt je aan in de muziekscene?

“Het is leuk om een band te creëren met de artiesten. Ik krijg zoveel energie van hun intense emoties op het podium. Zalig om die vast te leggen op beeld. Ik hou van the rock ’n roll-life: amper slapen en hard werken! Wanneer de muzikanten al in hun bed liggen, ben ik nog foto’s aan het bewerken.”

Je was ook te zien in ‘Jonge Wolven’. Waarom deed je mee aan een programma over jonge ondernemers?

“Ik wil anderen inspireren met mijn drive. Zelf ben ik ongelooflijk ambitieus en werk ik heel hard om mijn doel te bereiken. Ik geloof dat als je zo in het leven staat, echt alles mogelijk wordt. Ik kom van nergens, dus als ik mijn droom kan waarmaken, kan iedereen dat.”

Je hebt een groot deel van je jeugd samen met je broertjes in een jeugdinstelling doorgebracht, omdat je moeder in de gevangenis zat. Hoe heeft die ervaring jou gevormd?

“Toen was dat super kut. Ik wou helemaal niet anders zijn dan andere kinderen. Nu zie ik het als een blessing. Ik ben wie ik ben door die ervaring. Ik heb er hard leren werken en mijn plan te trekken. Daarom heb ik ook besloten een deel van de opbrengst van mijn boek ‘RAIA presents Worldwide’ aan Huize Sint-Vincentius te schenken.”

Naar wie kijk je op?

“Eerlijk? Ik heb eigenlijk alleen bewondering voor mijn vrienden en mezelf. We zijn allemaal zelfstandigen die doen wat we graag doen. We inspireren elkaar voortdurend, waardoor we samen groeien.”

Wie zou je ooit nog eens voor je lens willen krijgen?

“Angelina Jolie. Zij is zo mooi en puur. Of oldskool artiesten als Snoop Dogg en P. Diddy. Dat gaat me ooit lukken, sowieso!”