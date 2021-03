BIZAR. Slippers van Winston Churchill gaan onder de hamer, het geschatte prijskaartje doet duizelen

Goed nieuws voor de fans van Winston Churchill. Op dinsdag 9 maart gaan een paar slippers en een brandyglas van de voormalige Britse premier onder de hamer.

Veilinghuis Bellmans schat de prijs van de pantoffels op zo’n 15.000 pond (17.400 euro). Het glas zou voor 10.000 pond (11.600 euro) van eigenaar veranderen. De pantoffels en het brandyglas, allebei voorzien van Churchills initialen, gaan pas voor de tweede maal onder de hamer.

«Ik heb me vaak deze grote man voorgesteld, zittend in zijn stoel met die pantoffels aan en het met brandy gevulde glas in zijn hand», vertelde de huidige bezitter. Zelf had de man de memorabilia op de kop getikt op een veiling eind jaren 90.

Churchill was premier van het Verenigd Koninkrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog en later nogmaals in de jaren 50. Hij geldt als het grote voorbeeld van huidig premier Boris Johnson.