Wetenschapper waarschuwt wereld over coronasituatie in Brazilië: “Zet de deur voor dodelijkere varianten open”

De Braziliaanse wetenschapper Miguel Nicolelis heeft aan de alarmbel getrokken over de coronasituatie in zijn land. Hij noemt Brazilië een “openluchtlaboratorium waarin het virus zich kan verspreiden en uiteindelijk meer dodelijke mutaties kan veroorzaken”. Hij roept de internationale gemeenschap daarom op tot actie. Dat schrijft the Guardian.

“De wereld moet zich krachtdadig uitspreken over de risico’s die Brazilië vormt voor de strijd tegen de pandemie”, zegt de Braziliaanse wetenschapper Miguel Nicolelis aan The Guardian. Nicolelis, neuroloog aan de Duke University, volgt de crisis in zijn land op de voet en waarschuwt voor een globale dreiging. “Als je toelaat dat het virus zich verspreidt in de mate waarop het zich hier momenteel verspreidt, dan open je de deur voor nieuwe mutaties en nog dodelijkere varianten.”

“Brazilië is een openluchtlaboratorium waarin het virus zich kan verspreiden en uiteindelijk meer dodelijke mutaties kan veroorzaken”, waarschuwt Nicolelis. “Dit gaat over de wereld. Wat heeft het voor zin om de pandemie in Europa of de Verenigde Staten op te lossen, als Brazilië een broeihaard voor dit virus blijft?”

Zorgen over variant

De meest recente Braziliaanse mutatie, coronavariant P1, zou volgens nieuwe, nog niet gepubliceerde studies naar schatting 1,4 tot 2,2 keer besmettelijker zijn dan andere stammen van het coronavirus. Ook lijkt herbesmetting sneller mogelijk met de variant. In het zwaar getroffen Manaus, de grootste stad in het Braziliaanse Amazonegebied, bleek zo’n 25 tot 61% opnieuw besmet met P1 na eerder al genezen te zijn van een besmetting met een vorige variant. Bovendien zou het Chinese vaccin CoronaVac, dat in Brazilië gebruikt wordt, minder bescherming bieden tegen de P1-variant. Midden februari werd de Braziliaanse variant voor het eerst in België ontdekt.

Nieuw dodenrecord

Door de variant en het lakse beleid van president Bolsonaro krijgt Brazilië zijn coronacijfers al maanden niet meer onder controle. De ziekenhuizen staan er onder enorme druk, wat afgelopen woensdag alweer resulteerde in een nieuw triest dagrecord. Er stierven die dag 1.910 mensen na een besmetting met het coronavirus. Dinsdag, de dag ervoor, was er met 1.641 doden ook al een nieuw dagrecord gevestigd. Het vorige recordaantal slachtoffers dateerde van 29 juli. Het totale dodental in Brazilië bedraagt intussen al meer dan een kwart miljoen mensen – zo’n 10% van het wereldwijde aantal coronadoden.