Simpel kommetje op garageverkoop blijkt plots fortuin waard: “Dit is echt heel, heel bijzonder”

De meesten onder ons hebben allemaal al wel eens geluk. Een onbekende Amerikaan had echter zo veel mazzel dat hij tijdens een garageverkoop voor een prikje een uiterst zeldzaam kommetje op de kop tikte. Het bleek om een Chinees artefact te gaan, met een geschatte waarde tot wel 500.000 dollar.

We hopen stiekem allemaal dat er zich ergens tussen de onoverzichtelijke rommel op zolder of in kelder een ware schat bevindt. Want hoewel die antieke vaas van tante Eugènie in 99% van de gevallen toch echt gewoon oude brol blijkt te zijn, is het soms wel eens raak. Onderstaand verhaal leert dat wie twijfelt over de waarde van zo’n stuk, best eerst een schatter belt alvorens het voor een prikje weg te doen.

Een simpel wit kommetje, beschilderd met blauwe bloemetjes en andere ornamenten: mooi is het wel. De eigenaar uit het Amerikaanse Connecticut wilde er kennelijk toch vanaf en besloot het stuk aan te bieden op een garageverkoop. De koper, een antiekliefhebber, zag wel iets speciaals in het ding. Hij kocht het voor 35 dollar (zo’n 29 euro).

De koper trok z’n stoutste schoenen aan en mailde het gerenommeerde veilingshuis Sotheby’s wat foto’s om te kijken of het voorwerp iets waard was. Tussen de vele emails met waardeloze voorwerpen viel het kommetje meteen op. “Het was meteen duidelijk voor ons dat we naar echt iets heel, heel bijzonder keken”, zegt Angela McAteer, ondervoorzitter van Sotheby’s en hoofd van het departement Chinese kunst, aan The Guardian.

Slechts zeven stuks

“De schilderstijl, de vorm van de kom… zelfs de tint blauw is redelijk kenmerkend voor de zeer oude porseleinperiode uit de 15e eeuw.” Toen de veilingexperten het kommetje in handen kregen, bevestigde dat hun vermoeden: dit was een zeldzaam artefact uit de vroege Chinese Ming-dynastie. Ze identificeerden het als een typisch product van het Yongle-hof, naar de Chinese keizer Yongle. Het is bekend dat onder zijn bewind de porseleinkunst een nieuwe stijl aannam.

A small porcelain bowl bought for $35 at a Connecticut yard sale turned out to be a rare, 15th century Chinese artifact worth between $300,000 and $500,000. It's going up for auction at Sotheby's. https://t.co/1I3VOkEt6Z — The Associated Press (@AP) March 2, 2021

Volgens McAteer bestaan er slechts zes zulke andere kommetjes, waarvan de meeste in musea. Bovendien bevindt er zich geen enkel in de Verenigde Staten, wat het stuk helemaal uniek maakt. De totale waarde van de kom, die gemaakt is in de vorm van een lotusknop of kippenhart, wordt dus geschat op 300.000 tot 500.000 dollar (250.000 tot 415.000 euro). Op 17 maart gaat de zeldzame vondst onder de hamer bij Sotheby’s, als onderdeel van een veiling van belangrijke Chinese kunst.

Hoe het kommetje plots tevoorschijn kwam op een garageverkoop in Connecticut blijft een mysterie. McAteer zegt dat het mogelijk al generaties lang in dezelfde familie is, zonder dat iemand enige idee had van de waarde.