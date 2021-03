Nathalie uit ‘Blind Getrouwd’: “Dat probleem stelt zich gelukkig niet met Dennis”

Nathalie werd gekoppeld aan Dennis, die maar al te graag met complimenten strooit. Over haar lange benen, bijvoorbeeld. Dat ligt bij Nathalie echter gevoelig, zo vertelt ze.

Het lijkt alvast goed te klikken tussen Nathalie (33) en Dennis (34). Hoewel hij aanvankelijk wat last had van de zenuwen, komt hij nu veel meer ontspannen over. En hij probeert Nathalie op haar gemak te brengen door complimentjes, al is dat misschien nog wat vroeg voor haar. “Ik ben daar te bescheiden voor. Ja, da’s lief en flatterend, maar ik vind het moeilijk om erop in te gaan. ’t Is wennen”, vertelt ze in TV Familie.

Geen groot pluspunt

Zo bewondert Dennis haar “superlange” benen en maakte hij haar duidelijk dat veel mensen daar jaloers op zouden zijn. Nathalie ziet dat echter anders, zo heeft ze uit ervaring geleerd. “Ik zie m’n lengte niet meteen als een groot pluspunt. Ik heb er geen complexen over, maar ’t is niet altijd evident. De juiste jeansbroeken vinden was vroeger vaak een probleem. Ook op liefdesvlak speelde m’n gestalte me soms parten. Onbewust zit dat in het hoofd van de mensen hé, dat de man in een relatie groter moet zijn dan de vrouw. De mannen zelf vinden dat op zich niet zo’n probleem, maar op straat zie je snel de blikken draaien als je met een kleinere man op stap bent. Dat probleem stelt zich niet met Dennis. (lacht) Dat was een opluchting, zeker omdat ik ook een hakje aanhad. ’t Was een eerste ‘Oef!’. Dennis zag er ook goed uit in z’n kostuum”, klinkt het.

Terughoudend

Dennis lijkt zich iets meer te laten gaan in het avontuur dan Nathalie, en dat beseft ze ook. “Dennis heeft minder moeite om de sprong in ons avontuur te wagen. Ik ben voorzichtiger. Ik wist dat dat zo zou zijn, instant verliefdheid maak ik nooit mee. Geef ons maar wat tijd om echt een koppel te worden”, besluit ze.