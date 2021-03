DIT is het nummer waarmee Hooverphonic naar het Songfestival gaat (video)

Hooverphonic trekt in mei naar het Eurovisie Songfestival in Rotterdam met de song ‘The Wrong Place’. De band stelde het nummer en de clip deze ochtend op radiozender MNM voor.

Het is een nieuw nummer dat volgens zanger Alex Callier niet speciaal voor het songfestival werd geschreven. “Het is een typische Belgische, vintage Hooverphonic-song. Het is iets anders dan anders”, aldus Callier.

“Cool”

Het nummer ontstond vanuit een samenwerking met Charlotte Foret, die in 2019 ‘The Voice Belgique’ won. Het nummer gaat over een onenightstand en Carlier schreef er 25 versies van en er zijn 21 mixversies.

Geike Arnaert, de zangeres waarmee Hooverphonic een twintigtal jaar geleden echt doorbrak en die vorig jaar terugkeerde, vindt de song alvast “cool”. “Toen ik het nummer voor de eerste keer hoorde, was ik meteen mee. Het is een compromisloos nummer”, aldus Arnaert.

Hooverphonic in de finale?

Gitarist Raymond Geerts vindt het Songfestival geslaagd als de band “een goeie performance” neerzet in Rotterdam. “We willen natuurlijk in de finale staan, maar een goeie performance is zeker ook belangrijk. We staan keihard achter het nummer en hebben geen toegevingen gedaan”, aldus Geerts.

Het Eurovisie Songfestival in de Ahoy in de Nederlandse stad Rotterdam vindt plaats in de derde week van mei. De twee halve finales staan gepland op 18 en 20 en de grote finale op 22 mei.