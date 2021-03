Deze tool helpt kersverse papa’s: “1 op de 5 papa’s voelt zich uitgesloten”

Mama of papa worden is niet altijd even gemakkelijk, een kleine spruit op de wereld zetten gooit natuurlijk je hele leven om. Waar mama’s vaak wel voldoende informatie krijgen, vindt ruim 1 op de 3 jonge mannen dat hij tijdens en na de zwangerschap te weinig geïnformeerd is.

Uit een onderzoek bij 653 Belgen, uitgevoerd in opdracht van Nestlé Baby&Me, blijkt ook dat ongeveer 30% van de jonge mannen zich te weinig betrokken voelt tijdens de zwangerschap en zich zelfs nutteloos voelt tijdens de eerste maanden van hun kind. 1 op de 5 papa’s voelt zich zelfs uitgesloten door een te dominante mama.

40% van de jonge mannen wil meer betrokken worden tijdens de zwangerschap maar weet vaak niet hoe, en dat is te wijten aan het gebrek aan informatie: ruim 1 op de 3 jonge mannen vindt dat hij onvoldoende geïnformeerd wordt over zijn rol tijdens de zwangerschap en slechts 27% vindt dat hij wel genoeg informatie krijgt na de geboorte van de baby.

Passend advies

Om daar een mouw aan te passen lanceert Nestlé Baby&Me de ‘Daddy Corner’. Eén van de beste manieren om zelfkritiek te verminderen is weten dat je niet alleen voor uitdagingen staat en dat andere vaders je kunnen inspireren met soortgelijke ervaringen. Zo biedt de Daddy Corner naast allerlei artikels en podcasts met passend advies ook getuigenissen van jonge vaders aan.

Zo geeft de Daddy Corner, met de medewerking van psychologen en psychiaters, antwoorden aan jonge vaders die zich afvragen hoe ze vanaf de zwangerschap met hun baby een band kunnen opbouwen en hoe moeilijk het is om hun nieuwe rol tijdens de eerste maanden op te nemen. Psychologen moedigen vaders namelijk aan om al tijdens de zwangerschap een relatie op te bouwen met hun baby en eventuele angsten daarrond te bagatelliseren door middel van korte filmpjes.



Audrey Caillaux, perinataliteitspsychologe aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, en wiens advies ook in de Daddy Corner staat, legt uit: “De zwangerschap is een belangrijke periode, want ze bereidt zowel de mama als de papa voor op de komst van de baby. Door de bevalling actief mee voor te bereiden schept de papa niet alleen een band met z’n baby, maar begrijpt hij ook welke rol hij kan spelen tijdens de bevalling.”



