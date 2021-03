Deze snoepjes doen je haar groeien

Wist je dat je door te snoepen een volle haardos en een stralende huid kan krijgen? Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar dat is wat deze harten, beertjes en konijntjes beloven.

Uiterlijke schoonheid begint van binnenuit en gelukkig zijn we ons hier steeds meer bewust van. Kruidvat lanceert daarom de Oh My Hair, Skin & Sun Beauty Gummies. Deze zachte en fruitige snoepjes vol vitamines geven je haargroei een boost en leggen je huid in de watten.

De drie verschillende snoepjes hebben ieder een andere werking op huid en haar.

Oh My… Hair Gummies

De Oh My Hair Gummies bevatten biotine en zink die bijdragen aan een normale haargroei, een goede conditie en de glans van het haar. Deze bunny-gummies hebben een lekkere bessensmaak en zijn geschikt voor vegetariërs.

Oh my… Skin Gummies

De Skin Gummies, in de vorm van een hartje en met aardbeiensmaak, geven je huid die extra portie liefde. De Oh My Skin Gummies bevat vitamine A dat de huid voedt van binnenuit en het herstellend vermogen ondersteunt. De vitamine C draagt bij aan de vorming van het lichaamseigen collageen dat de huid verstevigt en de vitamine E heeft een anti-oxidatieve werking en helpt om gezonde lichaamscellen te beschermen.

Oh my… Sun Gummies

De Oh My Sun Gummies bevatten vitamine A, C en biotine die de huid van binnenuit verzorgen. Vitamine E kan helpen om de lichaamscellen te beschermen tegen oxidatieve schade door UV-straling van de zon. De gummies bevatten ook B-caroteen, smaken naar een versgeperst appelsiensapje in de ochtend en zijn geschikt voor vegetariërs.