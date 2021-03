Coronavaccin AstraZeneca mag toch aan alle volwassen Belgen worden toegediend

Het coronavaccin van AstraZeneca mag aan alle volwassen Belgen worden toegediend, dus ook aan 55-plussers. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid van ons land beslist. Daardoor kan “onmiddellijk versneld gestart worden met de vaccinatie van de 65-plussers, ongeveer 2,2 miljoen personen”, luidt het in een gezamenlijke mededeling van de interministeriële conferentie Volksgezondheid en het regeringscommissariaat Corona.

De beslissing ligt in de lijn der verwachtingen. Dinsdag al bevestigde de Hoge Gezondheidsraad (HGR), op basis van Israëlische, Engelse en Schotse data, dat AstraZeneca bij alle personen ouder dan 18 jaar mag worden gebruikt, “zonder bovengrens voor de leeftijd”. Ook de Wereldgezondheidsorganistatie (WHO) en het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) bevelen dat aan.

“Doordat het AstraZeneca-vaccin volgens de HGR nu aan de volledige bevolking kan worden gegeven, kan onmiddellijk gestart worden met de vaccinatie van de 65-plussers (ongeveer 2,2 miljoen personen) en dat bij voorkeur van de hoogste leeftijdsgroepen”, zeggen de ministers van Volksgezondheid. “Hierdoor worden de meest kwetsbaren versneld beschermd. Het zal ook zorgen voor een belangrijke vereenvoudiging in de organisatie van de vaccinatiecentra.”

Tweede prik wordt nog niet uitgesteld

In zijn advies van dinsdag boog de HGR zich ook over de vraag of het mogelijk is om de tweede dosis van het Pfizer-vaccin later dan drie weken na de eerste prik te geven. Een langere tussenperiode tussen de twee prikken kan overwogen worden, aldus de adviesraad, maar er wordt wel aangeraden om die periode bij voorkeur te beperken tot vijf weken. Ook de taskforce vaccinatie treedt het advies bij, klinkt het woensdag, maar eerst zal ons land bijkomend advies vragen aan het EMA en een “verdere juridische analyse” uitvoeren voor die werkwijze eventueel te implementeren.

Tot slot volgt de interministeriële conferentie de adviezen om vast te houden aan de strategie om steeds twee doses coronavaccin toe te dienen. Zo krijgen gevaccineerden “een maximale bescherming”, luidt het. “Daarnaast is de bescherming tegen nieuwe varianten een bijkomende reden om twee dosissen toe te dienen.”

Omdat de leveringen van het Pfizer-vaccin stabiel zijn, adviseert de taskforce de deelstaten overigens om de buffer voor de tweede doses te verminderen. Daardoor komen er 170.000 vaccins vrij die versneld kunnen worden toegediend aan ouderen. Voorlopig is het nog te vroeg om te starten met het prioritair vaccineren van personen met bepaalde aandoeningen.