Wil jij een tepelpiercing laten zetten? Dit is alles wat je moet weten

Een tepelpiercing laten zetten is voor veel mensen een grote stap. Wil jij er een, maar twijfel je nog? We got you! Wij hebben voor jou op een rijtje gezet wat je moet en wil weten over het piercen van je tepel.

Een tepelpiercing laten zetten is voor velen heel spannend. Terwijl het op Instagram niet mag (#freethenipple), moet je in de piercingshop plots wel je tepels ontbloten. En dan hebben we nog niks gezegd over de pijn… Alleen al bij het idee dat er iets door je tepel heen wordt geprikt, krijg je al rillingen. Wil je graag een tepelpiercing, maar twijfel je nog? Dan hebben wij hier alle info die jij nodig hebt.

Kosten

Als eerste de tepelpiercingbasics. Het kost ongeveer € 50 om een tepelpiercing te laten zetten. Soms is het bij de ene shop iets duurder dan bij de andere, maarls je ziet dat ze ergens een tepelpiercing zetten voor € 20, moeten er wel alarmbellen afgaan. Vaak is dit niet professioneel of hygiënisch genoeg. Voor twee piercings ben je dus ongeveer € 100 kwijt, maar je krijgt wel vaak korting als je allebei je tepels laat piercen.

Pijn

Velen krijgen al pijn in hun tepel bij de gedachte dat er iets doorheen wordt geprikt… We gaan er niet om liegen:het doet zeker pijn. Het hangt echter wel af van persoon tot persoon. Als alleen de pijn je tegenhoudt, dan moet je het gewoon doen. Onthoud: pijn is tijdelijk, maar een mooie piercing is voor altijd!

De nazorg

De nazorg van een tepelpiercing lijkt op de nazorg van andere piercings. Je moet de piercing twee keer per dag schoonmaken met zoutspray of een glas vullen met water en zout. Doe dit echter niet vaker dan twee keer per dag, want dan kan de huid rondom je tepel uitdrogen. Voor de rest gelden de ‘basisregels’ van een nieuwe piercing. Het duurt ongeveer 3-6 maanden voordat een tepelpiercing is genezen.