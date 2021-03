BIZAR. Meisje (9) sterft na duiveluitdrijving in Sri Lanka

Een 9-jarig meisje uit Sri Lanka is gestorven tijdens een duiveluitdrijving, de moeder en een ‘exorcist’ zijn aangehouden. Wellicht heeft de vrouw nog meerdere slachtoffers gemaakt.

De moeder schakelde hulp in nadat ze ervan overtuigd was dat haar dochter bezeten was door een kwaadaardige geest. Bij een ‘duiveluitdrijver’ werd vervolgens een ritueel uitgevoerd: het meisje werd ingesmeerd met olie en werd dan meerde malen met een stok geslagen. Het slachtoffertje verloor uiteindelijk het bewustzijn en overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Buren hadden nog geprobeerd om haar uit de klauwen van de zelfverklaarde excorcist te redden, maar slaagden daar niet in.

Meerdere slachtoffers?

Het zou niet de eerste keer zijn dat de duiveluitdrijver dit ritueel zou hebben uitgevoerd. De politie onderzoekt momenteel of er nog slachtoffers zijn gevallen.