GETEST. Met dit mobiele (sta-)bureau wordt thuiswerken een makkie

Na bijna een jaar thuiswerken hebben de meeste mensen nog steeds niet de perfecte routine gevonden. Slechts weinigen zijn gezegend met een aparte bureauruimte. Dan maar werken vanuit de zetel of aan de keukentafel? Dat is niet alleen slecht voor je werk-privébalans, maar ook je rug heeft er al snel onder te lijden. Aangezien niet iedereen de plaats heeft voor een klassiek (sta-)bureau, kwam onze landgenoot Andreas De Smedt met een alternatief op de proppen: ‘Not A Desk’.

Zoals de naam al verraadt, is Not A Desk niet bedoeld ter vervanging van een normaal bureau. Zie het eerder als een prettige aanvulling die weinig ruimte in beslag neemt en op die manier zelfs in het kleinste stadsappartement past. Not A Desk is eigenlijk niet veel meer dan een plank, maar dan wel eentje met een zeer vernuftig design. Je kan hem namelijk gebruiken als laptopstand, schootbureau en sta-bureau. Die eerste twee gebruiksmogelijkheden spreken voor zich, maar de stafunctie vraagt toch om enige uitleg.

Bij een stabureau denken we namelijk al snel aan een log, moeilijk verplaatsbaar, enorm object. Maar in het geval van Not A Desk is niets minder waar. Wil je de ‘plank’ als stabureau gebruiken, dan heb je dankzij de zuignap en riem alleen een raam of een boom nodig. Het is weliswaar niet de bedoeling dat je de hele dag door rechtstaand werkt. Mik op maximaal een uur aan een stuk en vier uur per dag in totaal. Door afwisselend te zitten en te staan hou je je brein actief en blijft je lichaam in vorm.

Zuig – klik – go

Zelf heb ik de luxe om wél over een bureauruimte in mijn eigen appartement te beschikken en normaal gezien werk ik dus de hele dag van daaruit. Tot grote ergernis van mijn rug, die ’s avonds steunt en kreunt als een oude machine. Bovendien is mijn eerder genoemde bureau niet erg groot en deel ik hem momenteel met mijn lief, inclusief meerdere videovergaderingen per dag. Bye bye concentratie.

Not A Desk klonk dus als een ideale oplossing. Zowel mijn lichaam als mijn concentratievermogen sprongen een gat in de lucht bij het idee alleen. Ik bevestigde dus de zuignap aan het venster in mijn salon, klikte de plank vast et voilà, een stabureau was geboren. En niet zomaar eentje. Stevig (de plank kan tot 20 kilo gewicht aan), redelijk ruim en vooral rijkelijk belicht. Mijn laptop, muis en smartphone passen er perfect op en dan heb ik nog plaats over ook. Het is in eerste instantie wat zoeken naar de juiste werkhoogte, maar eens ik die gevonden heb, voelt het heel natuurlijk aan. Je kan de zuignap tussen twee werkbeurten door trouwens gewoon laten hangen: zo vermijd je dat je telkens opnieuw moet zoeken naar een geschikte hoogte.

Het verdict

Zoals gezegd is Not A Desk niet bedoeld ter vervanging van een normaal bureau. Ik gebruik hem dan ook enkel wanneer ik voel dat ik iets te lang aan mijn bureau heb gezeten of wanneer er te veel lawaai is in het bureau om me te kunnen concentreren. Voor die momenten is hij dan ook ideaal. Het feit dat de plank zo weinig ruimte inneemt, is wat mij betreft een eigenschap die voor veel mensen doorslaggevend zal zijn. Op het eerste gezicht lijkt het ‘onnodige gadget’-gehalte van Not A Desk misschien hoog, maar nu we allemaal vanuit ons kot moeten werken, blijkt het een meer dan nuttige toevoeging aan je interieur.

De boomriem, bedoeld om af en toe ook in je tuin te kunnen werken, heb ik helaas niet kunnen testen, maar lijkt me wel leuk om eens af te wisselen. Houd er in dat geval wel rekening mee dat niet alle schermen geschikt zijn voor buitengebruik en vergeet vooral de zonnecrème niet!

Not A Desk is te koop voor 139 euro via notadesk.com.

Camille Van Puymbroeck