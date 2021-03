Deze zeven toplocaties verdienen een plaats op je bucket list

Er zijn zoveel mooie plekken op onze aardbol waar je nog nooit van gehoord hebt. Van onbekende gebergtes, tot mysterieuze bossen en dromerige eilanden: de plekken in deze lijst zijn nog vrijwel onontdekt door het grote publiek. Droom weg met deze zeven mooie plekken… op de bucketlist voor na corona!

1. Transfăgărășan Road, Roemenië

Deze kronkelige weg loopt door het Fagarasan-gebergte in Roemenië. Het is dé manier om het gebergte te doorkruisen in de zomer. Deze rit biedt je ook verre uitzichten met groene heuvels, stille meren en met een beetje geluk ook mysterieuze mist.

Deze weg moet je dus zeker cruisen als je in de zomer in Roemenië te vinden bent. Het wordt niet voor niets gezien als één van de mooiste wegen ter wereld.

2. Socotra, Jemen

Heb je ooit van Socotra Eiland in Jemen gehoord? De begroeiing en dieren op het eiland zijn zeer uniek. De fauna en flora hebben zich door de eeuwen heen aangepast aan het droge, hete eiland.

Het is een paradijs voor de vogelspotters onder ons; je kunt op zoek naar de Socotra spreeuw die nergens anders voorkomt.

3. The Chocolate Hills, Philippines

Niemand weet zeker hoe deze heuvels zijn ontstaan, maar mooi zijn die zeker. In het regenseizoen zijn ze knalgroen gekleurd, in het droge seizoen verdwijnt de begroeiing en zie je de bruine kleur waar de Chocolate Hills hun naam aan hebben ontleend.

Geologen denken dat het karstlandschap gelijkmatig is gesleten door het weer en deze heuvels hebben achtergelaten.

4. Kuang Si Falls, Laos

Het turquoise water, de dichtbegroeide jungle, de baden die door de natuur zijn ontstaan…het is in het echt nog mooier dan je van tevoren had verwacht. Een hike naar de top van de waterval duurt zo’n 20 minuten, en geeft je een nog mooier uitzicht dan van beneden.

5. Quebrada de Humahuaca, Argentinië

In het noorden van Argentinië vind je geweldig diverse landschappen. Van het Andesgebergte tot zoutvlaktes, watervallen, en meer wijngaarden dan je kan tellen. Een van de mooiste trekpleisters is Quebrada de Humahuaca, een kloof met unieke rotsformaties, inclusief Cerro de los Siete Colores (Heuvel van Zeven Kleuren).

6. Pacaya, Guatemala

De actieve Pacaya vulkaan ligt op een uur van zowel Antigua als Guatemala City. De weidse uitzichten gaan samen met het constante gerook van de vulkaan en die maken het tot een avontuurlijke trip. Tot 2016 kon je tot aan de krater hiken om de lava te zien, maar dat is tegenwoordig niet meer mogelijk.

7. Waitomo Caves, Nieuw-Zeeland

De Waitomo Grotten zijn een netwerk van grotten en ondergrondse rivieren. Wat ze zo speciaal maakt, zijn de gloeiwormen die de grotten verlichten.

Wil je je bezoek nog specialer maken? In plaats van door de grotten te wandelen of vanuit een boot te bekijken, kan je ook abseilen of zelfs raften. Als dat niet genoeg avontuur is, kan je in de omgeving van de grotten ook ziplinen.