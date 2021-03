Met deze 5 trucjes heb je straks geen last van insecten in je huis

We kunnen er niet meer omheen: de lente komt eraan. De vogels beginnen met zingen en de lucht is niet langer grijs en grauw. Dit betekent echter ook dat insecten weer uit hun holletjes kruipen. Als je deze handige voorzorgsmaatregelen neemt, voorkom je dat ze je huis straks binnensluipen.

1. Azijn

Ideaal! Je hebt dit product waarschijnlijk al in je kast staan. Insecten hebben het niet zo met sterke, zure geuren. Ze zijn daarom ook zeker geen fan van azijn. Maak een mengsel van azijn, wat zeep en water en doe dit in een kommetje. De insecten komen er naartoe, omdat ze worden aangetrokken door de zoete geur van de zeep. Het klinkt wat luguber, maar de vliegen en mieren zullen vervolgens verlammen als ze in contact komen met de azijn.

2. Andere geuren

Heb je een hekel aan de geur van azijn? Ga dan voor andere geuren die insecten niet fijn vinden. Om insecten op een natuurlijke manier tegen te houden, is het aan te raden om veel geurige kruiden in huis te plaatsen. Denk aan lavendel, basilicum of limoengras. Deze drie doen werkelijk wonderen. Een kom met gedroogde lavendel ziet er niet alleen tof uit, maar zal ook de insecten verdrijven.

3. Vleesetende plant

Er zijn natuurlijk veel oplossingen voor muggen of vliegen. Veel van deze opties zijn echter onnatuurlijk en schadelijk voor je gezondheid. Een natuurlijke oplossing zou veel beter zijn. Laat er nu een plant bestaan die je kamer prachtig decoreert én zeer efficiënt is: hij eet die vervelende insecten graag op. Die slapeloze nachten door dat eindeloze gezoem zijn verleden tijd met een vleesetende plant.

4. Lentekuis

Deze techniek valt niet echt voor te bereiden. Wel is het goed om te weten dat insecten veel minder zin hebben in een proper huisje. Vlekken van taart op je tafel of een halve appel open en bloot op je aanrecht zijn daarentegen een open uitnodiging voor ongewenste beestjes in je huis. Een extra keer je oppervlaktes kuisen kan daarom geen kwaad.

5. Koffie

Jij bent misschien een koffiefan, maar insecten zijn dit niet. Houd de ongewenste gasten buiten de deur door gemalen koffiebonen te verbranden. Strooi de bonen op een stukje aluminiumfolie en steek de koffie voorzichtig aan, zodat het begint te smeulen. Ten eerste zal het vuur zelf al afschrikken, maar vooral de geur werkt afschrikwekkend voor de beestjes.