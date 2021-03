Kat Kerkhofs openhartig over seksleven: “Zo blijft het spannend tussen ons”

Kat Kerkhofs, de vrouw van Rode Duivel Dries Mertens, gaat in het gloednieuwe programma ‘Kat Zonder Grenzen’ op zoek naar unieke liefdesverhalen. Als voorsmaakje geeft ze alvast een inkijk in haar eigen liefdesleven.

“Op het gebied van relaties en seks zijn we het meest echt en menselijk. Ik vind het spannend om op die manier naar het wezen van mensen te peilen”, zo begint Kat Kerkhofs haar interview in Humo naar aanleiding van ‘Kat Zonder Grenzen’, dat volgende week van start gaat.

Klassiekste relatie der relaties

De 32-jarige presentatrice is gefascineerd door het onderwerp, misschien wel omdat ze zelf een heel klassieke relatie heeft. “Misschien blijf ik ook maar geïnteresseerd in het onderwerp omdat ik zelf al zestien jaar samen ben met mijn jeugdliefde – soms struggel ik met de ups en downs van een relatie en wil ik weten hoe anderen dat aanpakken. Waarom blijven ze bij iemand terwijl ze soms toch twijfelen? Ik heb ook de klassiekste relatie der relaties en ben benieuwd naar welke relatievormen er nog allemaal zijn en hoe mensen daarin te werk gaan. Niet dat ik sta te springen om eens wat anders uit te proberen, hè (lacht). Helemaal niet. Maar hoe mensen zijn in de liefde vertelt zoveel. Liefde is toch waarvoor iedereen leeft? Ik in elk geval”, vertelt ze.

Onzekerheid in bed

Ook al gaat het goed tussen Kat en Dries, die intussen 5 jaar getrouwd zijn, soms steken twijfels ook bij hen de kop op, bijvoorbeeld als het seksleven wat sputtert. “Als ik voel dat Dries niet echt staat te springen, denk ik ook meteen: huh, is er iets mis? In een wereld waarin lust en passie heersen, is het belangrijk om te weten dat je partner zich nog tot je aangetrokken voelt, als bewijs dat hij geen seks wilt met iemand anders. Anders word je onzeker en daar wordt je seksleven ook niet beter van. Mannen kunnen in bed ook superonzeker zijn. En zij kunnen het niet verbergen hè, als ze zich even niet het mannetje voelen. Wat dat betreft ben ik liever vrouw. Wij kunnen dat goed verstoppen”, klinkt het.

Sixpack

Klagen doet Kat allerminst en het feit dat ze vaak tussen Italië en België pendelt, heeft ook zo zijn voordelen. “Mijn vriendinnen zijn daar ook jaloers op. Zo blijft het spannend tussen ons. Het helpt natuurlijk dat hij een topsporter is en ik dus, als ik thuis ben, naast een sixpack wakker word. Daarmee dwingt hij mij ook om ervoor te zorgen dat ik aan mijn lijf werk en me niet laat gaan, en me zeker goed genoeg voel om als puntje bij paaltje komt alles in de strijd te gooien”, luidt het.

Kinderwens

Intussen is Kat ook helemaal zeker dat ze mama wil worden. “Ik wil mijn relatie en ik wil een gezin starten. Ik heb daar dus wel een klein gevechtje voor moeten leveren. En straks, als ik moeder ben en mezelf weer moet heruitvinden, zal ik dat waarschijnlijk opnieuw moeten doen”, besluit ze.

‘Kat Zonder Grenzen’ is vanaf woensdag 10 maart om 21.30u te bekijken op Play4.