First date? Met deze tips zit je altijd goed

Heb je een duwtje in de rug nodig bij je eerste date? Geen probleem, want hier lees je een aantal tips voor een onvergetelijke date. Het is tenslotte één van de spannendste momenten in je leven.

Rode wangen, zenuwachtigheid, een knoop in je maag en overmatig zweten: het zijn allemaal symptomen van een eerste date. Het is een belangrijk moment in je leven en mag zeker niet onderschat worden. Lees volgende tips om goed voorbereid te zijn op je eerste afspraakje.

Kom op tijd

Een eerste date is voor jullie allebei spannend, maak daarom een goede indruk door op tijd te komen. Als je te laat komt kan je de indruk opwekken dat je date niet interessant genoeg is om op tijd te vertrekken. Als je dan toch te laat komt, verwittig je date dan zeker op voorhand.

Fris en fruitig

Tijdens je eerste date wil je de aandacht op je potentiële partner leggen. Daarom vermijd je het best een slechte adem en naar zweet ruikende okselvijvers. Kies ruim van tevoren je kleding uit, spring onder de douche en spuit een lekker luchtje. Neem hiervoor ruim de tijd om stress te vermijden.

Niet enkel hoe je eruitziet is belangrijk, maar ook je houding en wat je zegt tijdens de date is even cruciaal. Oordeel dus niet te snel, wees beleefd en toon interesse in de persoon.

Zet je gsm uit

Tijdens je date moet alle aandacht naar je potentiële partner gaan. Niets is storender dan iemand die tijdens een afspraak continu op zijn smartphone tokkelt. Welke indruk krijg jij als iemand tijdens een date zijn mails en sms’jes gaat beantwoorden?

Stel vragen en luister

Het doel van een eerste date is nagaan of de ander interessant genoeg is voor een tweede afspraakje. Stel gerust een paar vragen zodat je interesse toont, maar hou het gesprek luchtig. Onthoud de antwoorden zodat je er later weer op terug kan komen. Zo laat je zien dat het je écht boeit.

Verwacht geen tweede date

Neem gewoon afscheid op dezelfde manier zoals jullie elkaar begroet hebben. Laat je niet verleiden tot beloftes om elkaar opnieuw te ontmoeten, bellen of mailen. Zelfs al heb je van je date signalen gekregen dat dit zeker zal gebeuren.

Waarom is niets verwachten goed? Door alles even te laten bezinken kan je de date beter in zijn context plaatsen. Misschien was het leuk op het moment zelf, maar achteraf toch niet iets voor jou.