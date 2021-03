Elke Ikeawinkel krijgt binnen twee jaar tweedehandshoek

Elke winkel van Ikea krijgt binnen twee jaar een Circular Hub waar klanten tweedehands Ikeaproducten kunnen kopen. Dat meldt de Zweedse meubelgigant maandag op een persconferentie bij de opening van de vernieuwde Circular Hub in Ikea Bergen.

In 2014 opende in Ikea Bergen de eerste Belgische tweedehandshoek, de zogenaamde Circular Hub. Daar kunnen klanten hun tweedehands Ikeameubelen terugbrengen in ruil voor een voucher. “Afhankelijk van de staat van het product krijgen klanten dan een Ikeavoucher voor maximaal de helft van het aankoopbedrag”, zegt Nathalie Van Edom, experte duurzaamheid bij Ikea België.

Circular Hub

Door de coronapandemie was de Circular Hub in Bergen tijdelijk gesloten, maar sinds enkele weken is de tweedehandshoek weer open. Voor de meubelgigant blijft het daar echter niet bij. Binnen de twee jaar zal elke Ikeawinkel wereldwijd, dus ook in België, zo’n tweedehandshoek hebben. Een concrete timing voor ons land is er nog niet. Daar wordt de komende maanden aan gewerkt.

Duurzaamheidsplan

Voor Ikea maken de tweedehandshoeken deel uit van een groter duurzaamheidsplan met drie pijlers. Tegen 2030 wil het bedrijf alleen nog werken met hernieuwbare of gerecycleerde materialen.

Ten tweede mikt het bedrijf tegen 2030 op zero waste. “Momenteel krijgen al onze werknemers al een sorteeropleiding”, legt Van Edom uit. “Zo zamelen we maar liefst twintig fracties in voor ons eigen containerpark. Negentig procent van ons afval wordt zo gesorteerd.”

De derde pijler is erop gericht klanten te inspireren zelf aan duurzaamheid te werken. Daarin spelen de tweedehandshoeken een belangrijke rol. Het bedrijf helpt klanten ook nadenken over het hergebruik van Ikeameubelen.

Ikea is sinds 1984 actief in België en heeft acht vestigingen: Anderlecht, Zaventem, Gent, Wilrijk, Hasselt, Aarlen, Bergen en Hognoul. In ons land heeft het bedrijf meer dan 4.300 medewerkers.