Candice uit ‘Blind Getrouwd’ over Marijn: “Dat zou toch een afknapper geweest zijn”

Candice werd in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld aan Marijn. De experten hebben daarmee goed geluisterd naar haar bij hun keuze en daar is ze erg blij mee.

Het lijkt goed te klikken tussen Candice (31) en Marijn (36). Vooral Marijn liet al meteen blijken dat ‘de bom van Beveren’ al zeker qua uiterlijk klopte voor hem. Zijn voortdurende geflirt is daar het beste bewijs van. “Zijn geflirt? Dat moet toch kunnen? Toen we daar samen aan tafel zaten, had ik ook een opvallend kleedje aan. Dat was m’n eigen keuze. Dan mag hij me daar gerust een compliment voor geven”, vertelt Candice in Dag Allemaal.

Eerst vriendschap

Toch heeft Candice niet de indruk dat de projectmanager uit Binkom al meer gevoelens zou hebben voor haar dan zij voor hem. “We zitten op dezelfde golflengte. Dat hebben we meteen na het huwelijk al besproken, in de auto op weg naar het feest. We gaan eerst een vriendschap opbouwen, daarna zien we wel. We gaan ons vooral goed amuseren, en dat lijkt ons wel te lukken, denk ik”, klinkt het.

Warme uitstraling

Ook Candice was qua uiterlijk meer dan tevreden over wat de experten haar voorschotelden. “’t Is een aantrekkelijke man met een warme uitstraling, hé. En hij gaf dan nog zo’n mooie speech. Ja, dat zat wel goed. Ik ben ook blij dat de experts naar mij geluisterd hebben en me niet hebben opgezadeld met één of andere playboy. Want dát zou toch een afknapper geweest zijn”, besluit ze.