Verdrietige fans: dit is waarom Spotify honderden K-pop releases heeft verwijderd

Spotify is nog maar sinds februari 2021 beschikbaar in Zuid-Korea, maar een groot deel van de muziek uit het land is nu al uitgesloten van het platform. Honderden K-pop nummers zijn overal ter wereld verwijderd als gevolg van de aanhoudende onenigheid tussen de streamingdienst en Kakao M., de grootste platenmaatschappij van Zuid-Korea.

Releases van populaire Koreaanse sterren als Sistar, IU, Monsta X en Epik High zijn op 1 maart abrupt verdwenen van Spotify, waardoor fans gefrustreerd achterbleven. De Zuid-Koreaanse platenmaatschappij Kakao M. bezit een groot deel van de Koreaanse muziek. Dit betekent dat Spotify goedkeuring van het bedrijf nodig heeft om bepaalde K-popmuziek aan te bieden.

Niet alle K-popmuziek werd verwijderd. De artiesten die onder de grote entertainmentbedrijven van Zuid-Korea vallen, zoals BTS (Big Hit Entertainment), Blackpink (YG Entertainment), SuperM (SM Entertainment) en Twice (JYP Entertainment), bleven gespaard. De artiesten van wie de muziek wel werd geschrapt, waren verbaasd. Ze begrepen niet waarom hun muziek werd verwijderd van het platform.

Een lijst van artiesten wiens muziek werd verwijderd:

artists that had their stuff on spotify deleted, a thread



wei

kim wooseok

the boyz

d1ce

bibi

minseo

iu

victon

pink fantasy

epik high

cherry bullet

oneus

e’last

cravity

giriboy

june

kim sunggyu

bae173

moonbyul

dpr live

wh3n

woo!ah!

hyolyn

code kunst

drippin

jannabi

jukjae — ً (@lemonphobic) February 28, 2021

Waarom dan?

De eerste gedachte was dat de nummers waren weggehaald door Kakao M. als een tegenreactie op de komst van Spotify in het land. Kakao M. heeft namelijk ook MelOn in handen, de grootste muziekstreamingdienst in Zuid-Korea. Spotify is daarom een enorm grote concurrent van MelOn en dus ook Kakao M. Maar blijkbaar was dat niet het grootste probleem. Het bleek anders in elkaar te steken.

Kort nadat de muziek van Spotify verdween, deelde de muziekstreamingservice een verklaring waarin de situatie werd uitgelegd. Spotify maakte bekend dat ze anderhalf jaar hebben geprobeerd om met Kakao M. tot een overeenkomst te komen over een wereldwijde licentieovereenkomst. De huidige overeenkomst liep eind februari af, dus op 1 maart werd niet alle muziek op Spotify meer beschikbaar. Spotify kondigde wel aan dat ze er alles aan zullen doen om de muziek terug op het platform te krijgen. “We beseffen dat deze situatie heel ongelukkig is voor de artiesten, maar ook voor de fans en luisteraars van over heel de wereld. We hopen van harte dat we deze situatie zo snel mogelijk kunnen oplossen”.

Kakao M. had ook een woordje klaar. Zij beweerden dat Spotify degene was die ervoor had gekozen hun overeenkomst niet te verlengen, zelfs na een verzoek daartoe van Kakao M.

Verloren streams

Fans meldden dat de artiesten enorme hoeveelheden streams zijn kwijtgeraakt op het platform door de verwijdering. Een fanaccount van de Zuid-Koreaanse boyband SEVENTEEN’s gaf bijvoorbeeld aan dat de groep bijna 1 miljoen streams verloor, nadat hun muziek verwijderd was van Spotify.