Oeps. Puppy geboren met 6 poten en twee anussen (video)

Een puppy die werd geboren met zes poten en twee staarten heeft tegen alle verwachtingen in weten te overleven. Skipper is een vier dagen oude bordercollie, die werd geboren in de Amerikaanse staat Oklahoma. Op Facebook houdt Neel Veterinarian Hospital iedereen op de hoogte van de progressie van het arme diertje.

Dierenartsen in het ziekenhuis in Oklahoma waar Skipper vorige week werd geboren zeggen dat dit het eerste bekende exemplaar is van een hond met zes poten die levend geboren wordt. “Ze heeft het langer overleefd dan we vermoeden dat elke andere hond het heeft gedaan”, schreef het Neel Veterinarian Hospital op Facebook.

Twee staarten en twee anussen

Dierenarts Alison Everett is er vrijwel zeker van dat ze geen andere puppy zoals Skipper meer zal zien. “Ik denk niet dat ik in mijn leven waarschijnlijk nog een puppy op deze manier zal zien,” zei ze. “Ik zou zeggen dat ze waarschijnlijk uniek is. Ze heeft vier achterste ledematen, twee voorste ledematen, twee staarten en twee anussen”, voegt ze eraan toe.

Desondanks is de pup “erg sterk”, aldus de dokter.