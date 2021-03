BIZAR. Haan doodt man met verwonding aan het kruis

Bij een nogal uit de hand gelopen hanengevecht in India is een man overleden. Zijn eigen haan, die hij gebruikte voor de gevechten, verwondde hem namelijk met een mes. En niet zomaar ergens: aan zijn kruis. De man probeerde te voorkomen dat de haan zou ontsnappen, maar omdat het dier was uitgerust met een mes was hij zijn eigenaar te slim af.

Na de verwonding verloor de man veel bloed. Zoveel bloed, dat hij onderweg naar een ziekenhuis overleed. Dat liet een lokale politieagent uit de staat Telangana weten, waar het bizarre ongeval plaatsvond. De politie hield de haan in kwestie even vast op het politiebureau, maar brachten hem daarna naar een kippenboerderij.

Illegaal hanengevecht

Het slachtoffer had met nog vijftien andere mannen het hanengevecht georganiseerd in het dorp Lothunur. De lokale politie is op zoek naar de rest van de groep. Ze zouden beschuldigd kunnen worden van doodslag, illegaal gokken en het organiseren van een hanengevecht.

Hanengevechten zijn verboden in India, maar komen nog vaak voor in plattelandsgebieden in het zuiden en oosten van het land, met name rond het Hindoeïstische festival Sankranti in januari.