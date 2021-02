Deze 8 celebs verwijderden hun tweets net iets te traag

Zich vergissen is menselijk, en weinig mensen zijn meer menselijk dan celebrities. Zij hebben nog een extra probleem: elke tweet die het daglicht beter niet had gezien blijft voor eeuwig rondzwerven op het internet, al werd het nog snel verwijderd. Deze 8 celebs betreuren dat ongetwijfeld.

1. Chrissy Teigen

Chrissy Teigen ging behoorlijk de mist in toen ze haar e-mailadres op Twitter deelde met haar twaalf miljoen volgers. Fail. Fans hebben het model zelfs geprobeerd te bellen via WhatsApp. Velen waren verbouwereerd toen het Amerikaanse model opeens aan de lijn hing.

Fuck I posted my email address lmao — chrissy teigen (@chrissyteigen) September 18, 2019

2. Jordyn Woods

De naam Jordyn Woods zal de vele fans van ‘Keeping up with the Kardashians’ niet vreemd in de oren klinken. Woods was de BFF va, Kylie, tot ze vreemdging met Kylie’s halfzus man Tristan Thompson. Ze moest meteen ook verhuizen uit de mansion van haar voormalige postie, waarna ze onderstaande tweet postte en snel weer verwijderde.

3. Kanye West

Wanneer zijn collega Wiz Khalifa een tweet plaatste over zijn wietmerk merk Khalifa Kush, afgekort KK, dacht Kanye West dat hij het over zijn -toen nog- vrouw Kim Kardashian had. Khalifa postte in 2016 “Hit this kk and become yourself”, waarop West uit z’n krammen schoot. Hij noemde Khalifa’s muziek “corny as f*ck”, omschreef zijn vrouw als een stripper en beweerde dat hij al z’n muziek van Kid Cudi had gestolen.

KK is weed fool. Reason’s why your not wavy. Go bacc to Swish. https://t.co/7OT4xiQa5V — Wiz Khalifa (@wizkhalifa) January 27, 2016

4. Hailey Baldwin

Hoewel Hailey inmiddels gelukkig getrouwd is met Justin Bieber en zelfs zijn achternaam heeft overgenomen, was er een tijd dat ze een behoorlijke fan-girl was van Justin en Selena.

Hailey thinks Justin and Selena are a teenage dream (September 23, 2011) pic.twitter.com/rqYLpUkQn9 — Throwback Jelena (@ThrowbackJelena) September 24, 2017



5. Justin Bieber

Net als Chrissy Teigen heeft ook ‘JB’ al eens z’n nummer gedeeld via Twitter. Hoewel hij het bericht snel verwijderde, hadden al duizenden fans contact met het vrouwenidool gezocht.

Wait, so Justin Bieber really tweeted his number?

He deleted the tweets 😂 pic.twitter.com/Ib73OpJn8F — Vicky 🌈 (@vicky_mx16) December 24, 2018

6. Yves Leterme

Oud-premier Yves Leterme ging meerdere malen de fout in op Twitter. Het lijkt erop dat de politicus er een hele rist minnaressen op nahoudt, al beweerde hij zelf telkens dat er een logische verklaring was. Oordeelt U echter zelf.

7. Lindsay Lohan

In welke toestand Lindsey Lohan de volgende tweet de wereld lijkt met enige deductie wel te achterhalen. In haar verdediging: ze postte dit in 2011, toen niemand iets snapte van al die nieuwigheden.

“Hello Facebook. Yes, this is actually Lindsay. Welcome to my Facebook page!” – Lindsay Lohan on Twitter (2011) pic.twitter.com/Ek9OmCm2BE — 🌹 (@MisterBadKarma) January 22, 2019

8. Ariana Grande

Toen komiek Pete Davidson een grap maakte over de breuk tussen hem en Ariana reageerde zij gevat op Twitter. Ouwtch Pete.