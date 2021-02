Met deze zeven verantwoorde snacks eet je eens iets anders dan een appel

Een appel of een banaan tussendoor kan natuurlijk altijd, maar elke dag hetzelfde eten misschien ook wat saai. Ben je op zoek naar een beetje variatie? Deze zeven makkelijk te maken én verantwoorde tussendoortjes geven weer nieuwe energie om de dag door te komen.

Rauwkost

In plaats van een stuk fruit kan je ook kiezen voor rauwe groente. Het is gezond en het vult goed, maar het grootste voordeel van rauwkorst is dat er superveel van kunt eten. Kies bijvoorbeeld voor paprika, tomaatjes, bleekserderij of wortels. Vind je dat maar saai? Dip je rauwe groentjes in wat hummus voor een gewaagder effect.

2. Popcorn

Popcorn is een geweldige snack om zelf te maken. Niet alleen omdat het caloriearm is, maar ook omdat het een geweldige bron van vezels is, die je kunnen helpen langer een vol gevoel te hebben. Oh en, strooi er liever een klein beetje zout dan een lepel suiker over, dan kunnen we het meerekenen in de categorie ‘verantwoord’.

3. Rijst- of maïswafels

Dit gezonde tussendoortje vergt niet veel bereidingstijd, en dat is op drukke dagen zeker welkom. Heb je na het verorberen van een rijst- of maïswafel nog steeds trek? Versier je wafel met gezond beleg. Denk aan hüttenkäse, kipfilet, een gekookt eitje, hummus, pindakaas of plakjes avocado.

4. Geroosterde kikkererwten

Heb je een onweerstaanbare zin in chips of nootjes? Kies dan voor deze gezondere variant. Kikkererwten bevatten veel eiwitten en vezels. Als je ze roostert in de oven, pan of airfryer met paprikakruiden, zijn ze om je vingers erbij af te likken.

5. Chiapudding

Dit eenvoudige tussendoortje is heel snel klaar, bevat slechts enkele ingrediënten en verwent je smaakpapillen. Chiazaad, het zwarte zaadje van de Mexicaanse chiaplant, is een zogenaamd ‘superfood’. Het zit boordevol gezonde voedingsstoffen. Met dat wonderzaadje kun je zelf heel gemakkelijk gezonde snacks maken.

6. Pure chocolade

Ja echt waar, haal die pure reep chocolade maar tevoorschijn! Dit kan namelijk prima als gezond tussendoortje. Het hoge gehalte aan antioxidanten maakt pure chocolade namelijk een gezonde snack. Kies wel echt voor puur-puur, dat betekent bij voorkeur met minimaal 70% cacao.

7. Augurk

Het is misschien iets waar je niet direct aan denkt, maar een augurk met een plakje kipfilet er omheen is echt niet verkeerd. Augurken bevatten heel weinig calorieën, ongeveer 14 per 100 gram. Je kunt er daarom best veel van eten zonder dat je er van aankomt.