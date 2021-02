Deze muziekstijl werkt het beste tegen stress

Stress, we krijgen er dezer dagen allemaal vaker mee te maken dan we zouden willen. Of je je nu zorgen maakt om je job, je naasten of je volgende vakantie: de spanning is te snijden. Als je af en toe wat tot rust wil komen, is er niets beter dan een danssessie met je lievelingsnummer op de achtergrond.

Althans, dat is het geval als je fan bent van popmuziek uit de jaren tachtig. Volgens een nieuwe studie is dat namelijk het genre dat het beste werkt in je strijd tegen stress.

Het is het cosmetische centrum Vera Clinic in Turkije dat de verrassende ontdekking deed. Voor de studie werden 1.540 volwassen proefpersonen gebruikt, die verschillende afspeellijsten te horen kregen. Uit die test bleek dat popmuziek uit de jaren tachtig bij 96% van de participanten de bloeddruk verlaagde, terwijl bij 36% ook de hartslag vertraagde.

Nostalgie

Volgens dr. Ömer Avlanmış, die deelnam aan de studie, is dat ontspannende effect te verklaren door een gevoel van nostalgie dat de meesten ervaren wanneer ze popmuziek uit de jaren tachtig horen. De afspeellijst die werd gebruikt tijdens de studie was trouwens die met de muziek uit de film ‘It’s a Sin’ – denk aan nummers als ‘Call me’ van Blondie en ‘Love Will Tear Us Apart’ van Joy Division. Je weet dus wat je dit weekend kan doen om tot rust te komen!