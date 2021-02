Waarom verdeelt ons land de AstraZeneca-vaccins niet? “Het verbaast me”

Ons land heeft al iets meer dan 200.000 dossissen van het AstraZeneca-vaccin geleverd gekregen. Maar volgens het geneesmiddelenagentschap FAGG zijn er nog maar 67.000 dosissen bezorgd aan de vaccinatiecentra en de ziekenhuizen.

Spoedarts in het ZNA Middelheim en coördinator van het Antwerpse vaccinatiedorp Spoor Oost, Jan Stroobants, begrijpt niet waarom de rest niet geleverd wordt. “We zitten net te wachten op vaccins”, zegt hij in De Ochtend op Radio 1.

Vertrouwen is weg

Het nieuws van de geleverde vaccins komt van de Britse krant The Guardian. Die schrijft ook dat het (niet) zetten van het AstraZeneca-vaccin in heel Europa een probleem is. Vier op de vijf dosissen van de producent zouden nog niet gezet zijn. Heeft de twijfel rond de effectiviteit van het vaccin daar iets mee te maken? “Geen idee”, zegt Stroobants. “De desinformatie rond het vaccin heeft misschien het vertrouwen weggenomen (…) terwijl het perfect werkt. Maar mensen worden in verwarring gebracht.”

Lege agenda

“Voor volgende week is onze agenda leeg”, gaat Jan Stroobants verder. “We hebben wel enkele dagen nodig om mensen te verwittigen (…) Maar het heeft geen zin om mensen te verwittigen als je nog geen vaccins hebt, want dan moet je ze misschien weer afbellen. Maar als we zekerheid hebben dat we vaccins krijgen, gaan we ze zeker zetten. (…) We wachten op alle soorten vaccins.”