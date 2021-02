Joan en Mert uit ‘Love Island’ choqueren fans: “Daarom zijn we even uit elkaar geweest” (video)

‘Love Island’-winnaars Joan en Mert zijn een tijdje uit elkaar geweest. Intussen is het weer koek en ei tussen de twee, maar de break was wel nodig.

De fans van ‘Love Island’ wisten niet wat ze hoorden toen ze de nieuwste vlog van Joan en Mert bekeken. Het koppel gaf toe dat ze onlangs twee weken uit elkaar waren. Ze hadden naar eigen zeggen nood aan rust en een moment om na te denken.

Belangrijk om elkaar te missen

De tijdelijke break heeft hen deugd gedaan en intussen zijn ze weer gelukkig samen. “We hebben elkaar bewust twee weken niet gezien en één week niet gesproken. Het is goed om even tot jezelf te komen en na te denken over wat je wil. Dat is belangrijk. Elkaar missen, elkaar even met rust laten”, klinkt het.

Tranen

Het was echter niet makkelijk om elkaar een tijdje los te laten. “De eerste dagen was het best wel heftig. Ik was de hele tijd aan het janken. Ik dacht echt: ‘Wat overkomt me nu? Hoezo praten we niet meer met elkaar?’ Maar daarna ging het beter, ook omdat ik ernaar uitkeek om Mert weer te zien”, vertelt Joan. “Bij mij was het andersom. Het ging goed in het begin, maar dan begon ik me eenzaam te voelen”, vult Mert aan.

Positiever dan vroeger

Hun fans schrokken zich een hoedje met het nieuws, maar ze zijn opgelucht dat alles weer in orde is tussen hen. “Jullie ‘pauze’ heeft jullie zichtbaar goed gedaan. Jullie komen positiever en weer helemaal verliefd over” en “Oh mijn God, als zij ooit uit elkaar gaan, dan zorg ik ervoor dat ze weer een koppel worden”, klinkt het onder meer in de reacties.