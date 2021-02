Daarom bekijk je je eigen Instastory zo vaak

Open Instagram en je vindt een onuitputtelijke bron aan stories die je kan checken. Je bekijkt er waarschijnlijk een paar, maar je meest bekeken story is er niet een van iemand je die volgt. Dat is namelijk die van jezelf. Dat valt te lezen in Cosmopolitan.

De grote vraag is natuurlijk: waarom doen we dat? Scheelt er iets met je? Heb je narcistische trekjes of ben je geobsedeerd? Geen zorgen, het is volkomen normaal om dit te doen.

Bevestiging

“Het komt erop neer dat je bevestiging zoekt en een bepaald beeld van jezelf aan de buitenwereld wil tonen”, vertelt psycholoog Elena Touroni aan Cosmopolitan. We bekijken onze stories opnieuw om na te gaan wat we daarin hebben gezet en om te zien wie het gezien heeft. Wij willen eigenlijk weten wie er geïnteresseerd is in ons. Dit kan je helpen om jezelf meer verbonden te voelen”.

Onzekerheid

Het vaak bekijken van je eigen Instastories kan een teken zijn van weinig zelfvertrouwen.”Externe validatie is nauwer verbonden met een laag zelfbeeld,” zegt Touroni. “De drang om te delen, te verbinden en bevestiging te krijgen, zijn allemaal normale, gezonde en menselijke kwaliteiten. Het wordt negatief als we externe validatie nodig hebben om ons goed te voelen over onszelf. De eigenwaarde moet altijd van binnenuit komen.”

Als jij je zelfvertrouwen wil boosten via een Instagram story, kan dit een slecht teken zijn. Om de minuut checken wie er heeft gekeken of gereageerd? Of een story plaatsen in de hoop op bevestiging? Dan kan dat een signaal zijn dat de gewoonte ongezond is geworden.

Oerinstinct

Het bekijken van onze eigen story is ook een oerinstinct. “De mens behoort van nature tot een stam. We hebben een diepgeworteld verlangen om ons te verbinden en ons geaccepteerd te voelen”, vervolgt de psychologe. “Vroeger was je plaats in de stam essentieel om te overleven. Daarom is de aantrekkingskracht om ‘erin te passen’ zo sterk; het was vroeger een kwestie van leven of dood.”

Zo raar is het dus niet als je bewust of onbewust op zoek bent naar bevestiging. Het is zelfs heel normaal! Toch moet je wel opletten dat je eigenwaarde niet afhankelijk wordt van het aantal kijkers.