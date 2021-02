Dit is waarom je een computerbril nodig hebt

Heb je ook vermoeide of wazige ogen na een lange dag (tele)werken achter je computer? Minder tijd achter je scherm doorbrengen is een van de oplossingen, maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. In dat geval is misschien computerbril een betere oplossing.

Een computerbril is in 2021, het digitale tijdperk, geen overbodige luxe. Dagenlang werken achter een computer is een van de normaalste zaken ter wereld. Mensen die dagelijks lang achter een beeldscherm zitten, kunnen problemen krijgen met hun ogen: ze worden moe en branderig. Een gevolg van zere ogen is dat je een verkeerde houding gaat aannemen, zodat je ‘beter’ ziet. Dat kan weer voor andere lichamelijke pijn zorgen.

Wauw! Blauw.

De basis van al deze kwaaltjes zijn te danken aan het blauwe licht dat een beeldscherm uitstraalt. Een computerbril heeft een blauwlichtfilter, die ervoor zorgt dat de koele kleuren een warmer tintje krijgen. Die filtert als het ware het blauwe licht, waardoor je ogen een minder scherpe kleur waarnemen. Daarbij zorgt de bril ook voor minder lichtschittering en een scherper contrast. Dit alles zou je ogen een pak meer rust moeten geven.

Voor wie?

Veel mensen weten niet dat een computerbril geschikt is voor iedereen, niet enkel voor mensen met slecht zicht. Je kunt een computerbril namelijk ook zonder sterkte kopen. Daarnaast kan de bril een uitkomst bieden voor allerlei beroepen waar detail belangrijk is. Denk aan kunstschilders, muzikanten die bladmuziek lezen, tandtechnici, architecten…