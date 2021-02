Betaalbaar wonen in Brussel? Het kan!

Als Brusselse overheidsspeler ontwikkelt citydev.brussels vastgoedprojecten die architecturaal, stedenbouwkundig en ecologisch uitblinken. Met die projecten bouwt ze niet alleen mee aan de stad van morgen, maar geeft ze mensen die op de privémarkt uit de boot vallen, ook de kans om een eigen stek in Brussel te kopen.

citydev.brussels wil Brusselaars een vaste plek in het gewest geven én nieuwe inwoners aantrekken. Daarom bouwt ze middelgrote koopwoningen voor gezinnen met een middeninkomen. Dankzij de 30%-subsidie van het Brussels Gewest kan je die woningen kopen voor zeer aantrekkelijke prijzen – ver onder die op de privémarkt.

Brussel, een buurtstad

Om klaar te zijn voor de uitdagingen van morgen in het Brussels Gewest, gaat citydev.brussels nog een stap verder. Ze is meer en meer uitgegroeid tot een overheidsspeler die de stad actief inricht. Zo bouwt ze sinds de jaren 2000 gemengde projecten. Dat zijn complexe gehelen waar alles en iedereen zijn plaats heeft. Naast gesubsidieerde koopwoningen en sociale huurwoningen is er ruimte voor economische activiteiten die passen in de stad, en voor winkels. Dat de basisinfrastructuur, zoals straten en riolering, er is, spreekt voor zich, maar daar stopt het niet bij. Om de bewoners met elkaar in contact te brengen, zijn er ook openbare en gedeelde ruimten. Denk maar aan collectieve (moes)tuinen of wasplaatsen en een fietsenstalling. Verder kunnen de bewoners van het project én de omwonenden rekenen op de nodige voorzieningen, zoals een plek waar de kinderen kunnen spelen, een parkje of openbaar plein, een crèche en een school. Kortom, alles om de stad leefbaarder te maken en een buurtstad te creëren.

Pionier in duurzaamheid

Het milieu is erg belangrijk voor citydev.brussels. Meer nog, ze pioniert op dat vlak. Dat zie je in al haar projecten. De woningen zijn uiterst energiezuinig, én er is echt oog voor duurzame mobiliteit, biodiversiteit en duurzaam water- en bodembeheer.

Prioriteit voor citydev.brussels zijn de socio-economisch meest kwetsbare buurten, zones waar er te weinig middelgrote woningen zijn, en wijken die toe zijn aan een nieuwe stimulans. In haar nieuwe beheersovereenkomst van 14 januari 2021 gaat ze daarom een duidelijke verbintenis aan: tegen 2026 minstens 1.000 publieke woningen op de markt brengen, vooral in Anderlecht, maar ook in bijvoorbeeld Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Lambrechts-Woluwe en Brussel-Stad. En mag het nog iets meer zijn? Minstens 200 van die koopwoningen zijn nulenergiewoningen en minstens 20% komt in de tweede kroon, waar er een nijpend tekort is aan betaalbare woningen.

Meer zien en weten? Op www.citydev.brussels lees je alles over de lopende bouwprojecten en kan je je inschrijven als kandidaat-koper.