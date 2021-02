Apple en Samsung kondigen nieuwe toestellen aan

Telefoons met een opvouwbaar scherm vallen bij de gebruikers goed in de smaak. De verkoopcijfers van de Galaxy Fold 2 en de Galaxy Flip bij Samsung, de Razr 2020 van Motorola en de Huawei Mate XS klimmen razendsnel. Het zijn dan ook smartphones van de bovenste plank. Apple kondigt nu ook de ontwikkeling van een prototype aan. Eigenlijk is het verrassend dat deze firma nu pas een deel gaat uitmaken van deze trend; in het verleden hebben ze zo vaak de rol van voortrekker op zich genomen. Maar beter laat dan nooit.

Een mogelijke datum van lancering wou het elektronicabedrijf nog niet prikken. De aanvraag van hun patent dateert echter al van begin 2020, dus is het niet ondenkbaar dat Apple al geruime tijd aan het toestel sleutelt en dat het relatief snel op de markt zou kunnen komen. Het enige wat het bedrijf nog bereid was te onthullen, is dat de scharnieren onzichtbaar zullen zijn. Apple-fans overal ter wereld zijn alvast razend nieuwsgierig.

5G-telefoons

Ook marktleider Samsung bracht op 29 januari interessant nieuws. Hier pakt men uit met een aantal high-end 5G-telefoons die als antwoord moeten dienen op de iPhone 12 van Apple. De S21 Ultra komt met een prijskaartje van € 1.349 en dat is exclusief eventuele accessoires zoals een S-Pen of een speciaal hoesje.

De nieuwe modellen hebben niet alleen betere beeldschermen; ook de batterij zet sterkere prestaties neer. Maar vooral de camera’s zijn sterk verbeterd. Wie graag kleinere objecten fotografeert met de zoomlens zal het verschil merken. Ook wie vaker ’s avonds of zelfs ’s nachts foto’s maakt, zal reden tot tevredenheid hebben.

Het beste van het beste

Een high-end mobieltje van een topmerk behandel je met de nodige zorgzaamheid. Talloze verdelers bieden smartphones aan, maar zelden met de mogelijkheid om direct ook een degelijke verzekering af te sluiten. Zodra het prijskaartje van je telefoon € 1.000 euro of meer is, zou je er eigenlijk automatisch een verzekering bij moeten nemen.

Reken daarom als consument beter op de uitgebreide mobiele verzekeringen van SFAM. Dit bedrijf van Franse origine is de Europese marktleider voor de verzekering van multimedia, smartphones en andere slimme toestellen.

Een goede telefoon draag je altijd en overal bij je, en daarom geldt hier nog meer dan bij andere apparatuur dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Breekt het glas van je toestel of de telefoon zelf, dan ben je bij SFAM gedekt. Dat geldt zelfs voor een vouwbaar scherm aangezien dit extra kwetsbaar is. Ook als je het slachtoffer bent van diefstal of inbraak kan je op deze verzekering rekenen. Sterker nog; als je je smartphone domweg verliest, is het mogelijk een beroep te doen op hun bijstand.

Het belangrijkste punt van een verzekering bij SFAM is wellicht de dekking tegen oxidatie. Er doen de wildste verhalen de ronde over telefoons die in de een of andere vloeistof belanden, maar een belangrijk aantal daarvan is ook werkelijk gebeurd. In sommige gevallen is het toestel dan niet meer te redden; dankzij een slimme verzekering vormt dat geen probleem.

Andere ingrepen voor optimale bescherming

Een gespecialiseerde verzekering is een must als het om een telefoon in de hogere prijsklasse gaat. Maar er zijn nog enkele andere zaken die je zelf kan doen om zo lang mogelijk plezier te hebben van je mobieltje.

Om te beginnen is het niet verkeerd om een hoesje te voorzien. Een eenvoudige backcover kost een minimum maar houdt doeltreffend stof en vuil tegen. Ook de lenzen van je apparaat kunnen dan iets beter tegen een stootje, evenals de hoeken en zijden die bij een impact kunnen barsten. Het toestel kan dan niet meer sluiten of op onverwachte momenten vanzelf opengaan.

Extra glas bovenop het vouwbare scherm

Het vouwbare scherm van de nieuwste telefoons is hun belangrijkste kenmerk. Het hoeft echter geen betoog dat het tegelijkertijd hun fragielste onderdeel is. Dat valt niet te vermijden, ook al werken de fabrikanten van Gorilla glass, Dragontrail en Xensation constant aan de verbetering van hun producten om ze zowel flinterdun als ijzersterk te maken.

Twijfel daarom niet om een screenprotector van hoge kwaliteit aan te kopen. Je beperkt de kans op krassen en glasbreuk merkelijk. Het is verleidelijk om een dunne plastic screenprotector te kopen, maar glas is beter en ja, het is ook beschikbaar voor vouwbare schermen. Getemperd glas van een goed merk is ultradun en vermindert de contactgevoeligheid nagenoeg niet. Zelfs wie in de grafische sector werkt en zijn telefoon voor tekenen of animatie gebruikt, zal nauwelijks een verschil merken. Het summum van slimheid behaal je met een matte protector. Daarmee kan je je scherm ook buitenshuis gebruiken ook al straalt de zon nog zo fel.