Wat maakt een domeinnaam krachtig?

Een goede domeinnaam op internet is essentieel voor jouw website. Maar hoe bedenk je die naam, wetende dat vrijwel alle simpele, krachtige domeinnamen al bezet zijn? Je zult creatief te werk moeten gaan om de concurrentie af te troeven. Maar dat valt beslist niet mee, omdat je steeds minder keus hebt. Hoe langer je wacht, hoe minder groot de kans dat je nog iets passends kunt vinden. Er komen immers dagelijks nieuwe domeinnamen bij. Hieronder een aantal tips om een krachtige domeinnaam te kiezen.

Kort en bondig

Als je eigenaar van een bedrijf bent, heeft dat bedrijf waarschijnlijk een relatief korte naam. Als je een domein op internet gaat kiezen, wil je net zo kort en bondig voor de dag komen. Hoe korter de domeinnaam is, hoe gemakkelijker mensen die over het algemeen kunnen onthouden. Een domeinnaam van bijvoorbeeld vijf letters is ideaal, maar daar zijn niet veel opties meer voor beschikbaar.

Alternatieve omschrijving

Misschien heb je geluk en is jouw bedrijfsnaam als domein nog gewoon beschikbaar. Zo niet, dan zul je wat creativiteit moeten aanwenden. Kijk bijvoorbeeld eens naar een alternatieve beschrijving van jouw product of dienst. Ben je eigenaar van Verhuurbedrijf XYZ en bestaat jouw verhuurcollectie voornamelijk uit product X, dan kun je gaan bekijken of ProductXHuren.nl nog beschikbaar is. Soms helpt het ook om de plaatsnaam toe te voegen. Heb je een kapsalon in Voorbeelddorp? Wat dacht je dan van KapsalonVoorbeelddorp.nl als domein?

Houd het simpel

Probeer niet om creatieve taalvondsten op je bedrijfsnaam los te laten. Ga bijvoorbeeld niet sleutelen aan de spelling ten gunste van de domeinnaam, want dat leidt alleen maar tot verwarring. Soms kan het ook verleidelijk zijn om een buitenlandse extensie aan te schaffen, in plaats van het Nederlandse .nl aan het eind. Doe dat vooral niet, want mensen zullen dat snel vergeten en tikken het vervolgens verkeerd in, waardoor ze wellicht bij de concurrent terechtkomen. In plaats daarvan kun je wel een niet-landgebonden extensie kiezen, zoals .org of .net. Hiervoor bestaan steeds meer opties.

Blijf realistisch

Een domeinnaam moet bieden wat ervan verwacht wordt. Als de tekst in de domeinnaam niet aansluit bij de inhoud van de website, zullen bezoekers niet lang blijven hangen. Ze hebben op basis van de domeinnaam bepaalde verwachtingen van de website en als die verwachtingen niet overeenkomen met de feitelijke situatie, is het snel gedaan met het enthousiasme. Probeer dus niet om mensen door middel van een leuk bedoelde domeinnaam op het verkeerde been te zetten, want dat werkt averechts.