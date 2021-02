STRAF. West-Vlaamse politie voorkomt zelfdoding in Finland

De politie van zone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) heeft een poging tot zelfdoding in de Finse stad Savonlinna kunnen verhinderen. Op de dispatching kwam een melding binnen, en via Europol kon snel de plaatselijke Finse politie worden gealarmeerd.

Afgelopen zondag kreeg de politie van zone Vlas een melding binnen over een mogelijke poging tot zelfdoding in Finland. De persoon die de politie alarmeerde, kreeg deze info via een vriend uit Engeland. Het ging om een gemeenschappelijke vriendin met de Finse nationaliteit die zich van het leven zou beroven. Die vrouw had vroeger nog in België gewoond, maar woonde nu in Savonlinna.

Net op tijd

Zowel de Engelsman als de Belg ondernamen pogingen om de politie in Finland op de hoogte te brengen, maar dit lukte niet. “Daarop verstuurde de dispatching van politiezone Vlas een FLASH-alert via SIRENE, een digitaal platform voor dringende politionele signaleringen, meldingen en interventies in het buitenland”, zo klinkt het in het persbericht. eDaarop nam Europol België contact op met Europol Finland, dat op zijn beurt de lokale politie in Savonlinna alarmeerde om zo snel mogelijk langs te gaan bij de woning van de vrouw. Diezelfde zondag kreeg PZ Vlas het geruststellende e-mailbericht dat de lokale politie daar de dame nog net op tijd had kunnen aantreffen.”

Haar toestand was slecht door te veel zware medicatie. Pas na reanimatie kon de vrouw buiten levensgevaar gebracht worden. “Dankzij ouderwets politiewerk gecombineerd met internationale communicatielijnen en samenwerking tussen politiediensten werd zo een menselijk drama vermeden.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.