Snak je naar een roadtrip? Surf naar Drive&Listen

We bevinden ons al een jaar lang in een lockdown. Begint de reismicrobe ook bij jou te kriebelen? Met de web app Drive&Listen kan je vanaf je laptop of smartphone meer dan 30 wereldsteden ontdekken vanuit je luie zetel.

De web app Drive&Listen is een van de virtuele oplossingen die dit jaar travellers een beetje bevredigd houdt. Hiermee reis je virtueel door de straten van steden over de hele wereld. Het is ontstaan als hobbyproject door een Turkse student genaamd Erkam Seker. De applicatie is gericht op mensen die genieten van roadtrips.

‘Drive and listen’ neemt je mee op een ‘virtuele’ roadtrip doorheen een wereldstad van jouw voorkeur. Je zit als het ware in de passagierszetel van een auto. Op je computerscherm zie je de gebouwen en straten voorbijglijden.

Features

De website beschikt over een paar leuke features. Je kan ervoor kiezen om het ‘straatgeluid’ aan te zetten: fietsbellen, de voorbijrijdende tram die rinkelt of de gesprekken van wachtende mensen aan het rode licht. Dit maakt de hele beleving intenser.

Als je je hard genoeg concentreert op het scherm, lijkt het alsof je écht on the road bent. Indien je meer fan bent van muziek onderweg kan je het lokale radiostation beluisteren. Niet zoveel tijd? Laat de auto een tot twee keer sneller rijden. Dit natuurlijk zonder kans op een boete.