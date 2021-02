Josje (ex-K3) moedigt grote bijeenkomsten aan: “Ga zoveel feesten als je wilt”

Josje Huisman heeft op Instagram opnieuw een opvallende boodschap gedeeld. Ze heeft geen probleem met duizenden mensen die feesten in het Vondelpark, maar wel met het feit dat er zoveel afval achtergelaten werd.

De afgelopen dagen doken er heel wat foto’s en filmpjes op van een gigantisch feest in het Amsterdamse Vondelpark. Naar verluidt waren er enkele duizenden bezoekers. Er werd geen afstand gehouden en van het dragen van een mondmasker was amper sprake. Burgemeester Femke Halsema reageerde furieus op het incident. “Dit is opnieuw een massale overtreding van de coronaregels. De aanwezigen tonen geen enkel respect voor iedereen in de stad die zijn best doet om meer besmettingen te voorkomen”, klonk het.

Enkel probleem met afval

De voormalige K3-zangeres Josje Huisman (35) uitte op Instagram haar ongenoegen over het afval dat in het Vondelpark achtergelaten werd, maar zag geen graten in het feest zelf. “Mannekes, even serieus: ga zo veel feesten als je wilt! Wees vrij en wees blij! Maar ruim wel je troep achter je op, hè. En als de prullenbakken vol zijn, neem je het mee naar huis en gooi je het in je eigen prullenbak”, schrijft ze.

In een tweede bericht gaat ze daar nog verder op in en uit ze haar afkeer tegenover mondmaskers. “Oké, ik begrijp dat het Vondelpark ontruimd is en dat het daarom lastiger is om je afval mee te nemen. Maar de zomer komt eraan en dit is niet bepaald nieuw in parken. Ik zie ook overal die stomme mondkapjes op straat. Het is gewoon storend. Op een gezicht en op straat”, klinkt het.

Betogen tegen coronamaatregelen

Het is niet de eerste keer dat Josje een opvallende uitspraak doet over de coronacrisis. In augustus van vorig jaar riep ze de Antwerpenaren nog op om op straat te komen tegen de verstrengde coronamaatregelen. “Een avondklok. Verplichte mondmaskers. Je buren verklikken op aanraden van de politie… In Duitsland wéten ze dat het op die manier niet de goede kant op gaat. Wanneer staan we op in Antwerpen?”, klonk het destijds.

Verontwaardiging

Die uitspraak lokte heel wat verontwaardigde reacties uit, ook van bekende Vlamingen. Kurt Van Eeghem (67), bijvoorbeeld, vond haar op die manier zelfs een gevaar voor de gemeenschap. “Dat meisje moet ogenblikkelijk in quarantaine, liefst zónder contact met de buitenwereld. Want met deze uitlatingen is zij een gevaar voor de gemeenschap. Ik hou me, net als 99% van de Antwerpenaren, aan de richtlijnen. Want ik ga ervan uit dat de mensen die ze uitvaardigen het veel beter weten dan ik. De oproep van Josje catalogiseer ik als een schreeuw om aandacht. Heel fout! Gezond kan je dit schaamteloos pr-verhaal van haar niet noemen. Dus quarantaine is de enige oplossing”, reageerde hij in TV-Familie.

Verbod op elektronisch versterkte muziek

Ook in ons land werden er de afgelopen dagen enkele studentenfeestjes gehouden. Op het Sint-Pietersplein in Gent, bijvoorbeeld, gingen zo’n duizend jongeren uit de bol. Burgemeester Mathias De Clercq heeft intussen maatregelen genomen om dergelijke toestanden te voorkomen. Zo geldt er voortaan een glasverbod op het Sint-Pietersplein, aan de Gras- en Korenlei en aan de Coupure Links en Rechts. Over het hele Gentse grondgebied wordt elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein tevens verboden. “Ik begrijp dat het moeilijk is, zeker voor de jongeren. Buiten komen mag, maar in kleine groepen. We roepen echt op om er geen feest van te maken. Toestanden als gisteren zorgen er alleen maar voor dat het allemaal nog langer zal duren, dat we nog langer moeten wachten om naar festivals te gaan of de cafés te openen”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Instagram Stories / @josjecoos

Hieronder een video waarin te zien is hoe het er onlangs aan toeging in het Vondelpark in Amsterdam: