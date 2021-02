Dit is hoeveel net bevallen vrouwen er kampen met depressieve gevoelens

Zowat 37,5% van zwangere vrouwen en 45% van net bevallen moeders geeft aan dat ze depressieve gevoelens hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van AP Hogeschool. Onderzoekers Vroedkunde ontwikkelden een online tool met gepersonaliseerd advies.

AP voerde een screening uit bij meer dan 1.000 vrouwen in Vlaanderen. “Uit onze resultaten blijkt dat 37,5% van de zwangere vrouwen en 45% van de jonge moeders depressieve of angstsymptomen rapporteert”, zegt onderzoeker Yannic van Gils. “Dat zijn hoge cijfers en toont aan dat er heel wat speelt tijdens de zwangerschap en de eerste fase van het moederschap. Deze vrouwen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van een depressieve episode en daarom moeten we op tijd screenen.”

Om aanstaande en jonge ouders te ondersteunen, ontwikkelde AP daarom ‘What’s Up Mama’: een interactieve website die de moeders bevraagt over hun persoonlijke situatie en op basis daarvan adviezen formuleert. De ouders krijgen ook een lijst met zorgverleners in hun buurt.

Meer aandacht voor factoren

“We moeten bij zwangere vrouwen en jonge moeders meer aandacht hebben voor factoren die kunnen leiden tot depressie en angstgevoelens”, zegt van Gils. “Bijvoorbeeld: is het een eerste kindje, waren er eerdere psychische klachten, miskramen. Als we er op tijd bij zijn, kunnen we dit beter voorkomen of verminderen. De online tool What’s Up Mama zet daar volop op in.”

Een gelijkaardige online zelfmanagementtool in Nederland hielp volgens de onderzoekers al om emotionele en mentale klachten bij zwangere vrouwen te verminderen. De Vlaamse website maakt deel uit van PATH, een groter Europees onderzoek naar perinataal welbevinden.

