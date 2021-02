Aantal coronabesmettingen stijgt met 20%

Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in ons land blijft toenemen, net zoals de positiviteitsratio. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Er sterven gemiddeld wel minder mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

Tussen 15 en 21 februari werden er dagelijks gemiddeld 2.201,4 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 20% in vergelijking met de week voordien. Het is de vierde dag op rij dat het aantal besmettingen stijgt. In totaal raakten in ons land, sinds de start van de pandemie, al 760.809 mensen besmet.

In diezelfde periode werden in totaal 37.700 testen afgenomen, 12% minder in vergelijking met de periode voordien. De positiviteitsratio stijgt opnieuw lichtjes naar 6,6%. Het reproductiegetal bevindt zich op 1,04, wat betekent dat de epidemie in kracht toeneemt.

Tussen 18 en 24 februari werden elke dag ook gemiddeld 125,6 personen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19, wat een stijging van 5% betekent in vergelijking met de week ervoor. In totaal liggen er nu 1.748 mensen in het ziekenhuis (+ 3%), waarvan er 362 intensieve zorgen nodig hebben (+ 2%).

Het aantal overlijdens daalt wel gestaag verder. Tussen 15 en 21 februari lieten dagelijks gemiddeld 30,3 mensen het leven, dat is een daling met 24,3%. Het totale aantal sterfgevallen in ons land bedraagt nu 21.988.

Intussen hebben ook 428.729 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 3,73 procent van de totale bevolking. Zowat 280.839 landgenoten kregen ook al een tweede prik en zijn dus volledig gevaccineerd.