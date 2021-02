Waarom ‘stille’ seksspeeltjes vlotter verkopen dan ooit

In tijden van lockdown gaan seksspeeltjes vlotter dan ooit over de toonbank. De populariteit van een bepaald type seksspeeltje steekt er volgens Britse retailer Ann Summers echter bovenuit: het ‘stille’ seksspeeltje.

De coronapandemie en de bijhorende lockdowns leidt soms tot verveling, en verveling leidt tot… seks. Dat blijkt althans uit de groeiende verkoopcijfers van fabrikanten van allerlei seksspeeltjes. Er is nu eenmaal weinig anders omhanden wanneer cafés, cinema’s, sportclubs, theaters enzoverder gesloten zijn, dus entertainen we onszelf in de slaapkamer. De gelukzakken die samenwonen met hun partner belandden door het constante samenzijn dan weer vaak in een sleur. Wat extra peper in de slaapkamer kan daarbij wonderen doen.

Ook de Britse retailer Ann Summers ziet haar omzet door de populariteit van seksspeeltjes de hoogte ingaan, maar merkt daarbij ook op dat exemplaren die weinig geluid produceren het bijzonder goed doen. Zo wordt de ultrastille vibrator ‘The Whisper Rabbit’ zo’n 60% meer verkocht dan een jaar geleden, klinkt het in Daily Mail. Het ‘fluisterende konijntje’ produceert tijdens de daad slechts 35 decibel. Ter vergelijking: van een koelkast mag je doorgaans 50 decibel verwachten.

Discretie gewenst

De verklaring is volgens Ann Summers simpel. In tijden waarin cohousing bij jonge twintigers en dertigers steeds populairder is en je door een lockdown op elkaars lip zit, wil je liever niet dat je huisgenoot je vibrator hoort trillen wanneer die je slaapkamer passeert. Ook sommige studerende jongeren moesten door de lockdown noodgedwongen weer naar hotel mama verhuizen. Je moeder die je vraagt waarom het lijkt alsof er koelkast staat te brommen in je kamer: niemand wil het meemaken. Wie op zoek is naar wat slaapkamervertier in barre tijden, kiest dus beter voor een stille compagnon.