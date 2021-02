Kaat Bollen excuseert zich op HILARISCHE wijze voor ‘te sexy’ foto’s

Kaat Bollen heeft op Instagram een opvallende foto gedeeld waarop ze een T-shirt draagt met een verwijzing naar de hetze rond haar pikante foto’s.

De 35-jarige seksuologe kreeg onlangs een waarschuwing van de Psychologencommissie. Volgens die instantie zou haar gedrag en seksueel getinte foto’s haar collega-psychologen schaden. Kaat ging in beroep tegen de aantijgingen, maar tevergeefs. Ze kreeg een waarschuwing en een tuchtstraf. Daarop besloot ze om haar titel van psychologe op te zeggen.

Excuses met een knipoog

Met Internationale Vrouwendag in het vooruitzicht (8 maart) poseerde ze op Instagram in een T-shirt met de volgende boodschap: “Sorry voor de tieten”. Een duidelijke verwijzing naar de zaak. “Allez, ik weet dan al wat ik aandoe op 8 maart (aka Internationale Vrouwendag). Nu nog beslissen of ik er ook een broek bij aan doe of niet”, knipoogt ze erbij.

Positieve reacties

Haar volgers liggen in een deuk van het lachen. “Zalig!”, “Nooit sorry zeggen voor tieten”, en “Laat je gaan, Kaat”, klinkt het onder meer in de reacties. Sommigen vragen haar waar ze de bewuste T-shirt kunnen kopen. Voor de geïnteresseerden, dat kan HIER.