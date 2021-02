Jan Jambon: “Beperkte versoepelingen, met eten en drinken voor jongeren”

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zijn er vanaf 1 maart beperkte versoepelingen mogelijk. Hij heeft het in het bijzonder over jongeren. “De verstrengingen rond buitenactiviteiten voor min 12-jarigen moeten we evalueren”, klonk het woensdag in de kamer.

“Ik denk dat er vanaf 1 maart beperkte versoepelingen mogelijk zijn en ik denk dat daar ook eten en drinken voor de jongeren bij moet zijn.” Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) woensdag in het parlement na vragen van Jeremie Vaneeckhout (Groen), Chris Janssens (Vlaams Belang), Tinne Rombouts (CD&V) en Jos D’Haese (PVDA).

Jambon wees er in het parlement op dat er geen grote versoepeling in zit op 1 maart, op basis van de voorspellende modellen van de experts. “We zitten met een variant van het virus die 50 procent besmettelijker is dan de oorspronkelijke”, aldus de minister-president.

Maar toch moet er volgens hem wel iets mogelijk zijn, in het bijzonder voor de jongeren. Hij vernoemde onder meer de buitenactiviteiten. “Die hebben we voor de min-12-jarigen wat strenger gemaakt en gezegd dat we dat gingen evalueren na de krokusvakantie. Ik denk dat we dat moeten doen.”

Bubbels

Jambon hoopt ook nog steeds een kotbubbel te kunnen invoeren. Hij richtte zich tot Jeremie Vaneeckhout van Groen. “Uw partij zit in een andere regering”, zei hij. “Als u die regering mee op het spoor krijgt om de kotbubbel te steunen, dan hebt u die. De federale regering heeft dat de vorige keer tegengehouden.”

De minister-president kreeg steun van de andere partijen in zijn voornemen om de jongeren perspectief te bieden. “Wat ons betreft moet de focus echt liggen op buitenactiviteiten”, zei Vaneeckhout. “En ook de uitbreiding van de bubbel naar eventueel acht personen moet grondig onderzocht worden.”