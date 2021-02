Deze signalen tonen dat je kat je graag ziet

Ook al kan jouw kattenvriendje niet praten, katten proberen voortdurend met je te communiceren en manieren te vinden om je te vertellen hoeveel ze van je houden. Twijfel je erover of je kat je wel graag ziet? De volgende signalen bevestigen hun liefde voor jou.

Ze geeft je een ‘knipoog’

Met de ogen geeft je kat aan dat ze geen kwade bedoelingen heeft. Je pluizenbol zal dan heel langzaam de ogen sluiten en weer open doen. Soms ziet het er een beetje uit als langzaam knipogen.

Andersom werkt het ook. Als je jouw poezenvriendje gerust wil stellen kun je eens op een afstandje voor het dier gaan zitten een zachtjes een aantal keer achter elkaar je ogen dichtknijpen. Grote kans dat je een knipoog terugkrijgt!

Op de rug slapen

Als je kat haar pluizige buikje laat zien, betekent dat dat je haar vertrouwen hebt gewonnen. Het laat het zien dat ze zich veilig en op haar gemak voelt als ze kwetsbaar is. Als ze zich naast jou op de grond uitstrekt en begint te rollen, kan je er zeker van zijn dat ze jou voor de volle 100% graag ziet.

Rechte staart

Het volgende signaal is erg subtiel, maar wel betekenisvol. Als je diertje rondloopt met haar staart rechtop, terwijl haar vacht mooi omlaag ligt, betekent dit dat ze zich goed voelt bij jou. Het is daarnaast een manier om haar vertrouwen te tonen. En als het puntje van de staart wiebelt, is dat een teken dat ze ook nog eens plezier heeft.

Ze volgt je

Niet alle katten zullen dit doen, maar als jouw kat je overal in huis of buiten volgt, dan hebben jullie een zeer sterkte emotionele band. Dat is heel fijn, maar je zult geen privacy meer hebben in de keuken, living, onder de douche en zelfs op de wc. Je kat laat je niet zomaar alleen.

Met je praten

Je miauwende vriendje heeft verschillende en unieke manieren om met jou communiceren. Als ze kwaad is, zal ze grommen of blazen. Als ze gelukkig is, laat ze dit dan weer merken door te miauwen of een liefkozend brommend geluidje te maken. Als je kat je aankijkt en miauwt, is het vaak een teken dat ze je aandacht wil en graag tijd met je doorbrengt.

Spinnen

Wat is er aangenamer dan een kat te horen spinnen? Het is nog niet helemaal duidelijk waarom een kat precies spint, maar een geliefde

theorie is dat katten spinnen wanneer ze tevreden zijn. Helemaal klopt dat niet, want angstige of gewonde poezen kunnen ook stevig spinnen. Wanneer je poezenbeest je liefdevol op je schoot nestelt en instant begint te spinnen, kan je er echter prat op gaan dat ze zich in de kattenhemel waant.

Slapen tussen jouw spullen

Geuren zijn voor katten van het grootste belang. Al die dierenharen op je mooie blouse zijn voor jou misschien wat minder fijn, maar als je kat tussen jouw kleren slaapt, is dat omdat ze jouw geur dragen. Je persoonlijke lijfgeur stelt haar geruststelt en geeft haar een veilig gevoel.

Cadeautje

Hoewel het misschien niet jouw type cadeautjes zijn, mag je een gegeven paard natuurlijk niet in de bek kijken. De goedbedoelde kikkers, mollen, muizen of dode insecten die je kat meebrengt naar huis zijn het bewijs dat ze zich fijn voelt bij jou.