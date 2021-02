Dit retro meubel maakt nu een comeback

Retro is weer helemaal hip, dus je zou kunnen zeggen dat je alle tweedehandswinkels kunt afstruinen voor de meubels van alle oma’s en opa’s. Maar je kunt ook ontzettend veel hippe, retro meubelen online vinden die gloednieuw zijn. Zo heb je niet direct het gevoel dat je huis vol oude troep staat, maar gewoon met prachtig meubilair met een charmant tintje. We geven je graag wat inspiratie voor een nieuw, retro tv-meubel.

De locker

Meubilair in lockerstijl zien we al een tijdje terugkomen. Je kunt vergelijkbare ‘highschool’ kluisjes kopen om te gebruiken als kast, maar je ziet ze ook als tv-meubel voorbijkomen. Via Gigameubel.nl kun je ontzettend veel soorten van deze stijl tv-meubel vinden. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een volledig gesloten locker die op zijn kant lijkt te liggen of juist voor een halfopen tv-meubel. Bij de laatste zit een kant dicht en heb je ook nog wat open bergruimte voor bijvoorbeeld je mediabox en je Playstation.

Houten meubel

Houten tv-meubels heb je in allerlei soorten en maten. Je kunt kiezen voor een stoere, industriële look, waarbij ijzer en hout gecombineerd worden. Je kunt ook kiezen voor een houtsoort die onbewerkt lijkt, waardoor het een hele grove, krachtige uitstraling krijgt. Ga je liever voor een ‘clean’ look in je interieur? Dan kun je natuurlijk ook voor een houten meubel kiezen die prachtig afgewerkt is. Wat dacht je bijvoorbeeld van een dressoir van verfijnd walnoot- of mangohout?

Organische vormen met schreeuwerige kleuren

In de jaren ’70 waren organische vormen echt helemaal hip. Denk aan ronde vormen, afgeronde hoeken en weinig symmetrie. Daarnaast was het heel gebruikelijk om neutrale tinten te combineren met felle kleuren. Kijk dus naar een meubel die bijvoorbeeld een houten blad heeft, maar felle deurtjes. Het mag wel een beetje schreeuwerig zijn, dat maakt het juist extra leuk om dit meubel als eyecatcher in de ruimte te gebruiken!

Verschillende materialen

Er zijn een aantal materialen die je kunt vinden in retro meubelen. Wanneer je een webbing kast of stoel ziet, zal je direct weten waar we het over hebben! Natuurlijke materialen zoals webbing, riet en hout geven een rustige maar klassieke look aan de kamer. Een tv-meubel bestaande uit deze natuurlijke materialen past dus helemaal in de retro vibe! Het belangrijkste is om verschillende materialen te combineren. Gebruik het metaal van de lockerstijl en combineer dit met hout. Als je nog een meubel vindt met een schreeuwerige kleur en in een organische vorm, ben je helemaal klaar!