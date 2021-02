De Jeep Cherokee, een van meest bekende modellen van de autobouwer, moet mogelijk van naam veranderen. De Cherokee, een bevolkingsgroep van inheemse Amerikanen, vindt dat bedrijven en sportteams hun naam niet langer mogen gebruiken.

Het hoofd van de Cherokeestam, Chuck Hoskin jr., is niet vereerd dat Jeep een van zijn modellen naar hen heeft vernoemd en eist een naamsverandering. Jeep noemde het model in 1974 naar de Cherokee. Het moederbedrijf van Jeep, de Stellantisgroep, is intussen al op de hoogte gebracht van de eis, maar wil voorlopig niet reageren.

Washington Redskins

“De beste manier om ons te eren, is door meer te weten te komen over onze rol in dit land, onze geschiedenis, onze cultuur en onze taal en door een constructieve dialoog met ons te vormen”, zei Hoskin Jr. nog.

Recent liet footballteam Washington Redskins zijn naam vallen, en ook honkbalteam de Cleveland Indians ondergaat een naamsverandering. Dit omdat de namen gelinkt zijn aan bevolkingsgroepen van inheemse Amerikanen.